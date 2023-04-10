Украинские защитники с хирургической точностью уничтожили ''опорник'' россиян: впечатляющее видео

Бойцы Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого на Новопавловском направлении обнаружили опорный пункт врага. Украинские защитники с хирургической точностью уничтожили его вместе с вооружением и живой силой.

Видео дня

Соответствующее видео было обнародовано на Facebook-странице Президентской бригады.

Как видно из кадров, украинские воины "отминусировали" пулеметную позицию, гранатомет АГС и ручной противотанковый гранатомет (РПГ) с боекомплектом окупантов.

Уничтожили "опорник" окупантов прицельным попаданием из 60-мм и 82-мм минометов.

Такую хирургическую точность продемонстрировали команды "Банкира" и "Француза" ОПБр им. гетмана Богдана Хмельницкого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Командование СОО показало на видео, как украинские бойцы точным ударом уничтожили вражескую пушку с боезапасом. "Бавовну" на вражескую технику воины сбросили с гаубицы M777.

За прошедшие две недели воины ВСУ уничтожили 15 баз ВС РФ на оккупированных территориях Запорожской области. Семь этих объектов взлетело на воздух в Мелитополе.

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