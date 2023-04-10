newspaper
img

ВСУ точным ударом с М777 уничтожили вражескую пушку с боезапасом: поднялась стена дыма и огня. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
13,7 т.
ВСУ точным ударом с М777 уничтожили вражескую пушку с боезапасом: поднялась стена дыма и огня. Видео

Защитники Украины "демилитаризовали" на фронте российскую пушку Д20 с боезапасом. "Бавовну" на вражескую технику воины сбросили с гаубицы M777.

Видео дня

Такую работу, в частности, провели операторы Сил специальных операций и артиллеристы ВСУ. Видео опубликовало Командование СОО в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 152-мм прицепную пушку-гаубицу Д-20 советской разработки российские военнослужащие разместили на поле неподалеку от Донецка. Рядом с техникой оккупанты хранили и боезапас к ней.

ВСУ точным ударом с М777 уничтожили вражескую пушку с боезапасом: поднялась стена дыма и огня. Видео

Наши воины обнаружили эту боевую позицию пушки врага, когда проводили аэроразведку местности возле временно оккупированного города.

ВСУ точным ударом с М777 уничтожили вражескую пушку с боезапасом: поднялась стена дыма и огня. Видео

По вражеской цели защитники нанесли точный удар из легкой буксируемой гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. На месте, где стояла российская техника с БК, поднялась стена дыма и огня.

ВСУ точным ударом с М777 уничтожили вражескую пушку с боезапасом: поднялась стена дыма и огня. Видео

"Операторы ССО в сотрудничестве с побратимами одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом", – говорится в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие две недели воины ВСУ уничтожили 15 баз ВС РФ на оккупированных территориях Запорожской области. Семь этих объектов взлетело на воздух в Мелитополе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!