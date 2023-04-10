ВСУ точным ударом с М777 уничтожили вражескую пушку с боезапасом: поднялась стена дыма и огня. Видео

Защитники Украины "демилитаризовали" на фронте российскую пушку Д20 с боезапасом. "Бавовну" на вражескую технику воины сбросили с гаубицы M777.

Видео дня

Такую работу, в частности, провели операторы Сил специальных операций и артиллеристы ВСУ. Видео опубликовало Командование СОО в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 152-мм прицепную пушку-гаубицу Д-20 советской разработки российские военнослужащие разместили на поле неподалеку от Донецка. Рядом с техникой оккупанты хранили и боезапас к ней.

Наши воины обнаружили эту боевую позицию пушки врага, когда проводили аэроразведку местности возле временно оккупированного города.

По вражеской цели защитники нанесли точный удар из легкой буксируемой гаубицы M777 калибра 155 миллиметров. На месте, где стояла российская техника с БК, поднялась стена дыма и огня.

"Операторы ССО в сотрудничестве с побратимами одного из артиллерийских подразделений уничтожили позицию пушки Д20 с боезапасом", – говорится в подписи к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие две недели воины ВСУ уничтожили 15 баз ВС РФ на оккупированных территориях Запорожской области. Семь этих объектов взлетело на воздух в Мелитополе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!