Минус техника и склады боекомплекта: пограничники показали работу дронов в Луганской области. Видео

Пограничники роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" показали работу дронов в Луганской области. Бойцы РУБпАК "Феникс" в течение нескольких дней уничтожили три вражеских склада и кучу техники кафиров.

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"Феникс" поработал в районе Кременной и Серебрянского леса в Луганской области. Кроме складов, как отмечает ГНСУ, украинские защитники "припарковали" шесть вражеских авто и отправили на запчасти броневик.

"И это еще не все – поврежден военный грузовик, несколько авто и пушка окупантов", – добавили украинские защитники и показали соответствующее видео.

РУБпАК "Феникс" входит в Третий пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, более известного как Луганский пограничный отряд. Пограничный отряд охраняет участок государственной границы с оккупантами протяженностью 504,19 км. Но он не только выполняет задачи обеспечения неприкосновенности государственной границы Украины, но и осуществляет другие действия, предусмотренные законодательством Украины.

В рамках кампании "Гвардия наступления" Луганский пограничный отряд стал бригадой и получил название "Помста".

Отряд имеет почетное отличие "За мужество и отвагу".

Между прочим, в феврале 2023 года произошла премьера фильма "Мирный-21". Название картины является адресом, по которому находился 3 пограничный отряд в июне 2014-го. Основанная на реальных событиях, лента рассказывает о Луганском пограничном отряде, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы пытались заставить изменить Украине.

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