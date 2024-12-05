'Минус техника, склады и нервы противника': в ГПСУ показали эффектную работу по врагу в Луганской области. Видео

В Луганской области подразделение РУБпАк "Феникс" продолжает наносить сокрушительные удары по врагу, эффективно уничтожая технику, склады и моральный дух оккупантов. Операторы ударных дронов пограничной бригады "Помста" демонстрируют точные и разрушительные удары в районах Кременной и Серебрянского леса.

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Соответствующие кадры были показаны в Государственной пограничной службе. "РУБпАк "Феникс" на Луганщине лупит так, что Кременная трясется, а Серебрянский лес шепчет врагу: "Месть близко", – говорится в сообщении.

Дроны, ставшие одним из основных средств борьбы с противником, атакуют вражеские позиции, склады боеприпасов и технику, уничтожая важные объекты и ресурсы врага.

"Минус техника, склады и нервы противника – работаем. Враг не избежит "Мести"! - подчеркнули украинские защитники.

Напомним, украинские разведчики продолжают наносить удары по военной технике российских оккупантов. На Запорожском направлении спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Кабул 9" успешно уничтожило российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 "Ураган".

Как сообщал OBOZ.UA, воины батальона беспилотных авиационных комплексов "РАРОГ" 24-й ОМБр имени короля Даниила показали уникальные кадры ликвидации российского комбата Евгения "Ермака" Смирнова. Командир батальона 5-й диверсионно-разведывательной бригады "Терек" был обезврежен в конце сентября во Временном Яру Донецкой области.

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