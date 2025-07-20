Минус 1040 захватчиков и девять бронемашин: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1040 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили 479 единиц ее военной техники и вооружения, в том числе два десятка ракет во время воздушной атаки.

Видео дня

Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают 1 041 990 захватчиков убитыми и ранеными. Данные по состоянию на 20 июля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили 23 российских крылатых ракеты (всего 3515), а на фронте – 270 беспилотников оперативно-тактического уровня (46 982).

Бойцы обезвредили 52 артиллерийских системы (всех 30 583), девять боевых бронированных машин (23 021), три танка (11 035) и одну РСЗО (1443). Также сожжено еще 121 единицу автомобильной техники и автоцистерн (55 727).

Кроме этого, в общем за время войны Силы обороны уничтожили 3932 единицы спецтехники, 1198 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, пилоты-аэроразведчики 4-го отряда ГПСУ нанесли врагу потери на Южно-Слобожанском направлении (север Харьковщины). С помощью FPV-дронов защитники уничтожили склад горючего, пункт запуска БПЛА и три позиции оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!