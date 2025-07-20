Ювелирная работа: на Слобожанщине пограничники уничтожили склад горючего, пункт запуска БПЛА и три позиции оккупантов. Видео

Пилоты-аэроразведчики 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины нанесли врагу потери на Южно-Слобожанском направлении (север Харьковщины). По противнику отработали с помощью FPV-дронов и уничтожили в частности склад горюче-смазочных материалов.

Видео дня

Также у врага стало меньше на три антенны связи. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-тактической группировки "Харьков".

Кроме того, наши воины поразили пункт запуска российских БПЛА и три боевые позиции захватчиков.

На опубликованных ОТГ кадрах можно увидеть моменты поражения вражеских объектов.

"Аэроразведка наносит точный удар: уничтожен склад горючего, позиции врага и пункт запуска БПЛА на Южно-Слобожанском направлении. Каждый вылет – это ювелирная работа операторов, направленная на ослабление боевого потенциала противника", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники продолжают эффективно применять большие ударные гексакоптеры Vampire, прозванные российскими оккупантами "Бабой Ягой". Недавно сбросами из этих БПЛА наши защитники уничтожили 11 вражеских блиндажей на Южно-Слобожанском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!