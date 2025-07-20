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Ювелирная работа: на Слобожанщине пограничники уничтожили склад горючего, пункт запуска БПЛА и три позиции оккупантов. Видео

София Закревская
War
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Ювелирная работа: на Слобожанщине пограничники уничтожили склад горючего, пункт запуска БПЛА и три позиции оккупантов. Видео

Пилоты-аэроразведчики 4-го отряда Государственной пограничной службы Украины нанесли врагу потери на Южно-Слобожанском направлении (север Харьковщины). По противнику отработали с помощью FPV-дронов и уничтожили в частности склад горюче-смазочных материалов.

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Также у врага стало меньше на три антенны связи. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-тактической группировки "Харьков".

Кроме того, наши воины поразили пункт запуска российских БПЛА и три боевые позиции захватчиков.

На опубликованных ОТГ кадрах можно увидеть моменты поражения вражеских объектов.

"Аэроразведка наносит точный удар: уничтожен склад горючего, позиции врага и пункт запуска БПЛА на Южно-Слобожанском направлении. Каждый вылет – это ювелирная работа операторов, направленная на ослабление боевого потенциала противника", – сказано в сообщении.

Ювелирная работа: на Слобожанщине пограничники уничтожили склад горючего, пункт запуска БПЛА и три позиции оккупантов. Видео
Ювелирная работа: на Слобожанщине пограничники уничтожили склад горючего, пункт запуска БПЛА и три позиции оккупантов. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники продолжают эффективно применять большие ударные гексакоптеры Vampire, прозванные российскими оккупантами "Бабой Ягой". Недавно сбросами из этих БПЛА наши защитники уничтожили 11 вражеских блиндажей на Южно-Слобожанском направлении.

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