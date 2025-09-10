Минус здание штаба, пункт связи и артиллерийские склады: стали известны подробности ударов ВСУ по позициям оккупантов в Крыму. Видео

За последний месяц украинские военные атаковали в Крыму по меньшей мере два важных объекта оккупантов. Это Центр космической связи и склады группировки войск "Днепр".

Подробности ударов ВСУ по позициям врага на временно оккупированном полуострове сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Отмечается, что, в частности, было ликвидировано здание штаба россиян,пункт связи и артиллерийские склады.

Удар по Центру космической связи

В ночь на 10.09.2025 был нанесен удар по 40 командно-измерительному комплексу (Центру дальней космической связи) ВКС РФ (в/ч 81415, Витино), расположенному в селе Витино, Крым (Сакский район).

На видео – поражение двух объектов. Также, в конце видео есть фрагмент пролета реактивной цели.

"Вероятно, удар нанесен двумя реактивными дронами. В результате атаки поражено здание штаба и пункт связи. Отмечалось неуспешной работе ЗРПК "Панцирь-С1" по воздушной цели", – говорится в сообщении.

Добавляется, что также, после нанесения удара, над населенным пунктом наблюдалась работа разведывательного дрона, который фиксировал результаты нанесенного ущерба.

Удар по складу группировки войск "Днепр"

На видео – ракетная атака на артиллерийские склады группировки войск "Днепр", расположенные в населенном пункте Солнечная Долина (Крым). Удар нанесен в первой половине августа 2025 года.

Напомним, что недавно Вооруженные силы Украины атаковали тыл российских оккупантов в Запорожье возле населенного пункта Луговое. Во время операции был поражен командный пункт врага.

Ранее сообщалось, что на оккупированный Крым движется огромное нефтяное пятно. Его площадь составляет 50 кв км. Многие туристы, которые приехали провести бархатный сезон на полуостров, спешно собирают чемоданы и едут обратно. Другие переносят свои бронирования или вовсе отказываются от отдыха.

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины уничтожили катер российских оккупантов на побережье Черного моря. Кроме техники, уничтожены и ранены захватчики из состава воздушно-десантных войск противника.

