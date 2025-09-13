Минусуют логистику, технику и личный состав врага: морпехи показали, как уничтожают российских оккупантов. Видео

Украинские защитники активно работают над уничтожением военной техники и личного состава врага. На этот раз морские пехотинцы осуществили операции, в результате которых были поражены логистика и укрытия российских оккупантов.

Феерическое видео опубликовали в Telegram-канале Военно-морских сил ВС Украины. Точечные удары по захватчиках бойцы Сил обороны нанесли на востоке нашей страны.

"Уничтожаем логистику, технику и личный состав врага на Донбассе. Работают морпехи батальона беспилотных систем "Вартови" и роты разведки", – указано в сообщении.

Подробности

Благодаря комплексам БПЛА и точным ударам наших дронщиков зафиксировано поражение автомобилей, мототранспорта и пушки, а также уничтожение пехоты противника и укрытий, что значительно снизило наступательные возможности российских захватчиков.

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР "Артан" продемонстрировали кадры работы по "выжиганию" оккупантов с помощью FPV-дронов. В результате их точных попаданий российские захватчики остались без важной техники и связи в полевых условиях.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце августа украинские защитники провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области. В результате были освобождены еще три села. Под контроль Украины вернулись села Михайловка, Зеленый Гай и Владимировка.

