Работало спецподразделение 'Артан': в ГУР показали, как 'выжигают' оккупантов и их технику в Украине. Видео

Украинские защитники продолжают минусовать личный состав и военную технику россиян по всей линии фронта. На этот раз бойцы спецподразделения Главного управления разведки "Артан" продемонстрировали кадры работы по "выжиганию" оккупантов с помощью FPV-дронов.

Видео обнародовали в Telegram-канале ГУР. Там отметили, что сейчас успехи на поле боя в первую очередь зависят от беспилотников и опыта операторов.

Детали

"Спецподразделение ГУР "Артан" выжигает московитов – огненные кадры работы мастеров FPV", – говорится в сообщении.

Вследствие точных попаданий боеприпасов, российские захватчики остались без важной техники и связи в полевых условиях.

"Работа экипажей боевых беспилотников спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" по технике и полевых складах российских оккупантов – уничтожение вражеского боекомплекта, транспорта, средств связи", – указано в сообщении.

Напомним, ранее бойцы Сил обороны Украины нанесли новые потери российским оккупационным войскам на юге. Украинская армейская авиация ударила по пункту управления БПЛА врага.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно защитники уничтожили еще один российский ЗРК "Бук-М1" стоимостью около 10 млн долларов. Оккупанты пытались отслеживать комплекс в лесополосе, однако попытка оказалась неудачной: украинские дроны обнаружили "Бук" еще на подъезде к укрытию.

