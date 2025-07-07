Украинская авиация уничтожила пункт управления врага возле Пологов. Видео
Бойцы Сил обороны Украины нанесли новые потери российским оккупационным войскам на юге. Украинская армейская авиация ударила по пункту управления БПЛА врага.
Видео атаки опубликовали в понедельник, 7 июля, в Telegram-канале "Соняшник", который, как утверждается, ведут бойцы Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что по вражеским позициям отработал истребитель МиГ-29, сбросив на них авиабомбы GBU39.
"Авиация продолжает работать на всех направлениях. МиГ-29 сбросом GBU39 уничтожает ПУ вражеских БПЛА на юге", – сказано в сообщении.
В то же время аналитикам проекта DeepState удалось определить локацию, где у вражеских войск был отминусован пункт управления БПЛА. Как выяснилось, потери врагу были нанесены северо-западнее города Пологи в Запорожской области.
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