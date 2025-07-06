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"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео

Дарья Дурова
War
4 минуты
2,0 т.
'Ни одного метра земли не отдадим без боя': украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео

Защитники Украины из рядов 2-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины вывесили свой флаг в селе Дачное на Днепропетровщине, о "захвате" которого противник отчитывается уже больше недели. Воины подчеркнули, что ни один клочок земли не отдадут без боя.

Видео дня

Пресс-служба Военно-морских сил 6 июля показала соответствующее видео на Facebook-странице. Дачное – это Украина, подчеркнули воины.

"Пока враг распространяет свои фейки, заявляя о контроле над населенным пунктом Дачное, мы показываем реальность!..

Мы вывесили флаг нашей бригады в Дачном! Этот флаг – не просто клочок ткани. Это символ полного и безоговорочного контроля Сил обороны Украины над этим населенным пунктом! Это четкое напоминание врагу: мы здесь, и мы готовы сражаться до конца! Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя", – заявили наши защитники.

"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео
"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео
"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео
"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео

Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил по состоянию на 22:00, в течение воскресенья, 6 июля, произошло 149 боевых столкновений. Из них:

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях – семь, три из которых на 22:00 не утихали.

На Южно-Слобожанском направлении – 20; враг атаковал в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону Хатнего. Восемь боестолкновений еще не закончились.

На Купянском направлении – шесть; противник пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки, Голубовки, Зеленого Гая. Все атаки остановлены нашими военными.

На Лиманском направлении – 23. Штурмы враг начинал в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. Продолжались два столкновения.

На Северском направлении – пять; в направлении вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Ивано-Дарьевки. Два боестолкновения еще продолжались.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении – шесть наступательных действий. Они фиксировались в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра, Яблоновки.

На Покровском направлении – 40 штурмов. Они состоялись в районах населенных пунктов Разино, Проминь, Котлино, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономичное, Мирное, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Дачное Муравка. На 22:00 продолжалось восемь боестолкновений.

На Новопавловском направлении – 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

На Гуляйпольском направлении – одна атака вблизи Малиновки Силы. Еще одно боестолкновение продолжалось.

На Ореховском направлении – без атак, однако противник нанес авиаудары по населенному пункту Плавни.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар по району населенного пункта Львов.

"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео
"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео
"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео
"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео
"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео
"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео
"Ни одного метра земли не отдадим без боя": украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео

Как писал OBOZ.UA, российские пропагандисты и так называемые военкоры распространили информацию о том, что войска государства-агрессора якобы захватили первый населенный пункт в Днепропетровской области. Речь идет о поселке Дачное Новопавловской громады Синельниковского района. Проект DeepState обозначает эту территорию как серую зону.

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