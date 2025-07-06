'Ни одного метра земли не отдадим без боя': украинские морпехи ответили оккупантам из поселка Дачное. Видео

Защитники Украины из рядов 2-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины вывесили свой флаг в селе Дачное на Днепропетровщине, о "захвате" которого противник отчитывается уже больше недели. Воины подчеркнули, что ни один клочок земли не отдадут без боя.

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Пресс-служба Военно-морских сил 6 июля показала соответствующее видео на Facebook-странице. Дачное – это Украина, подчеркнули воины.

"Пока враг распространяет свои фейки, заявляя о контроле над населенным пунктом Дачное, мы показываем реальность!..

Мы вывесили флаг нашей бригады в Дачном! Этот флаг – не просто клочок ткани. Это символ полного и безоговорочного контроля Сил обороны Украины над этим населенным пунктом! Это четкое напоминание врагу: мы здесь, и мы готовы сражаться до конца! Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя", – заявили наши защитники.

Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил по состоянию на 22:00, в течение воскресенья, 6 июля, произошло 149 боевых столкновений. Из них:

– На Северо-Слобожанском и Курском направлениях – семь, три из которых на 22:00 не утихали.

– На Южно-Слобожанском направлении – 20; враг атаковал в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в сторону Хатнего. Восемь боестолкновений еще не закончились.

– На Купянском направлении – шесть; противник пытался продвинуться к нашим позициям в районах Кондрашовки, Голубовки, Зеленого Гая. Все атаки остановлены нашими военными.

– На Лиманском направлении – 23. Штурмы враг начинал в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. Продолжались два столкновения.

– На Северском направлении – пять; в направлении вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Ивано-Дарьевки. Два боестолкновения еще продолжались.

– На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

– На Торецком направлении – шесть наступательных действий. Они фиксировались в районах Дилиевки, Торецка, Русиного Яра, Яблоновки.

– На Покровском направлении – 40 штурмов. Они состоялись в районах населенных пунктов Разино, Проминь, Котлино, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономичное, Мирное, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Дачное Муравка. На 22:00 продолжалось восемь боестолкновений.

– На Новопавловском направлении – 15 атак захватчиков в районах населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в сторону Новопавловки.

– На Гуляйпольском направлении – одна атака вблизи Малиновки Силы. Еще одно боестолкновение продолжалось.

– На Ореховском направлении – без атак, однако противник нанес авиаудары по населенному пункту Плавни.

– На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар по району населенного пункта Львов.

Как писал OBOZ.UA, российские пропагандисты и так называемые военкоры распространили информацию о том, что войска государства-агрессора якобы захватили первый населенный пункт в Днепропетровской области. Речь идет о поселке Дачное Новопавловской громады Синельниковского района. Проект DeepState обозначает эту территорию как серую зону.

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