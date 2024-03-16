'Мир должен помнить все, что сделала Россия': Зеленский напомнил, как два года назад оккупанты сбросили бомбу на здание драмтеатра в Мариуполе

Ровно два года назад, 16 марта 2022 года, российский военный самолет сбросил авиационную бомбу на Мариупольский драматический театр, перед которым большими буквами было написано "Дети". В момент трагедии там прятались более тысячи взрослых, детей и домашних животных.

Видео с воспоминаниями о трагическом дне опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях. Глава государства подчеркнул, что мир должен помнить о военных преступлениях, совершенных страной-агрессором Россией.

Оккупанты превратили Мариупольский драмтеатр, который когда-то был символом города, в настоящее кладбище. Рассказы тех, кому удалось выжить в тот трагический день, рисуют картину отчаяния, ужаса и боли. Также очевидцы опровергают утверждение оккупантов о том, что в театре якобы были украинские солдаты.

Сейчас Россия продолжает разбирать развалины театра, торопливо пытаясь скрыть свое военное преступление. Однако президент отмечает, что каждый российский убийца будет отвечать за содеянное, и Украина обязательно обеспечит им такую ответственность.

"Мариуполь. Драмтеатр. Надпись "Дети". Два года прошло… Мир должен помнить все, что сделала Россия против Украины и украинцев, и каждый российский убийца должен отвечать за содеянное. Мы обеспечим такую их ответственность.

Светлая память всем, чью жизнь унес российский террор", – написал президент.

Ранее Зеленский в вечернем обращении к украинцам 15 марта пообещал, что российские убийцы ощутят справедливую реакцию на обстрелы Одессы.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 15 марта россияне атаковали Одесщину, во время воздушной тревоги в облцентре раздались взрывы. Удар был нанесен по гражданской инфраструктуре. Число погибших и пострадавших до сих пор растет.

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