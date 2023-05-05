'Мир должен видеть правду': Зеленский показал войну в Украине без фильтров. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский показал войну в Украине без фильтров. Гарант подчеркнул, что мир должен видеть правду.

Видео дня

Соответствующее видео глава государства опубликовал в Telegram. В ролике показаны все ужасы российского вторжения (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Реальную жизнь невозможно украсить или скрыть под фильтрами. Каждый день в Украине проливается кровь мирных жителей и военных – это суровая повседневная жизнь страны, страдающей от российской агрессии. Мир должен видеть правду", – заявил Зеленский.

На кадрах показаны все зверства российских военных преступников, начиная от 24 февраля 2022 года и до сегодняшнего дня – от Бучи до Херсона.

Отметим, Зеленский в годовщину российского вторжения обнародовал видео о простых украинцах, которые стали героями во время войны. По словам главы государства, они разрушили надежды России на то, что украинский народ безропотно покорится агрессору.

В тот же день Зеленский в своем обращении по случаю годовщины войны в Украине заявил, что за "каждое завтра" следует бороться. Президент уверен, что украинцы непременно победят врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая оккупанты совершили несколько обстрелов Херсона и области. Под огнем противника оказались гипермаркет "Эпицентр" и магазин "АТБ", железнодорожная станция.

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