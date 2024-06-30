"Мир имеет достаточную силу": Зеленский сказал, что нужно для принуждения России к миру. Видео

У цивилизованных стран достаточно силы, "чтобы принудить Россию к миру". Сейчас "одной из ключевых основ путинской способности воевать" являются авиационные бомбы, которыми оккупанты забрасывают нашу территорию, и их нужно остановить.

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"Чем быстрее мир поможет нам разобраться с российской боевой авиацией, запускающей эти бомбы, чем быстрее мы сможем нанести удары – вполне справедливые, кстати – по российской военной инфраструктуре, по российским военным аэродромам, – тем ближе будет мир. Настоящий мир", – сказал глава государства Владимир Зеленский в новом обращении к гражданам. Видео опубликовал YouTube-канал Офиса президента вечером в воскресенье, 30 июня.

Зеленский прокомментировал вражескую атаку по Харькову – россияне бомбой ударили по территории терминала "Новой почты". Это обычный гражданский объект, подчеркнул лидер государства.

По состоянию на 20:00 было известно об одной жертве и девяти раненых, среди которых младенец.

"Мир обладает достаточной силой, чтобы принудить Россию к миру. И в частности, в защите Харьковской области от российского наступления мы доказали, что решительность партнеров действительно помогает. Удары по российскому приграничью помогли защитить жизнь", – отметил президент.

Он сообщил, что Киев продолжит переговоры с Западом ради "смелых решений". Вероятно, речь идет о разрешении атаковать оружием стран-партнеров военные цели в глубине территории РФ.

Зеленский поблагодарил всех наших людей, которые после обстрелов прибывают на место и ведут спасательные работы, разбирают завалы, оказывают помощь раненым.

"Спасибо всему коллективу ГСЧС Украины, всем работникам коммунальных служб, которые помогают. Полицейским, медицинским работникам – тем, кто всегда на месте и всегда с людьми. Спасибо каждому, кто привлекается к спасению", – сказал он.

Некоторых из них президент вспомнил поименно: Игорь Сорокин, Андрей Коряка, Иван Подоляк из военизированного горно-спасательного отряда на Днепровщине; спасатели Роман Курмаев, Михаил Ишичкин, Игорь Гетало, Виталий Тимофеев, Иван Свинобой, Олег Токарев, Евгений Шаповал; спасатели Игорь Коржов, Андрей Ленфира, Александр Качан, Антон Павлюченко, Дмитрий Руденко, Андрей Долженко, Павел Захаров из Донетчины.

"Спасибо вам, ребята, всем, кто с вами работает, всем, кто вам помогает!" – заявил Зеленский.

"И еще одно, очень важное. На этих неделях – после первого Саммита мира – мы ни на день не прекращали коммуникацию с партнерами о поддержке нашего коммюнике Саммита. И уже есть плюс десять подписей... от разных субъектов, из разных частей мира... У мира нет альтернативы, и как бы Россия ни пыталась расширить войну, мы сделаем все, чтобы мир Украине вернуть. Справедливый мир", – подытожил лидер государства.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 30 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев ракетами. Сработало ПВО, но обломки упали на жилой дом.

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