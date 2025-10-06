'Мир имеет силу, чтобы это остановить': Зеленский рассказал об иностранных компонентах в оружии, которым Россия атакует Украину

Россия продолжает массированно атаковать Украину ракетами и беспилотниками. Это вооружение содержит немало компонентов иностранного производства из ряда стран мира, среди которых – США, Китай, Германия, Великобритания.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что вскоре состоится встреча санкционных координаторов "Группы семи", которая должна обеспечить давление на страну-агрессора, ведь мир имеет силу, чтобы остановить убийства украинцев.

Глава государства подчеркнул, что на четвертом году полномасштабной войны РФ продолжает получать компоненты для изготовления оружия.

"Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства – компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов. В запущенных ударных дронах было примерно 100 688 компонентов иностранного производства, в "Искандерах" – около 1500, в "Кинжалах" – 192 компонента, и 405 – в "Калибрах", – указано в сообщении.

