'Мир – не место для агрессий': Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине победить рашизм. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех мировых лидеров и страны, которые поддержали общее видение мира в нашем государстве. Он отметил, что пункты нашей Формулы были разработаны так, чтобы каждый, кто действительно ценит международное право, мог проявить себя и поддержать глобальные усилия против агрессии.

Об этом Зеленский сказал в субботу, 28 октября, в своем вечернем обращении к украинцам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В нем глава государства рассказал о первом дне работы саммита на Мальте, во время которого состоялись встречи советников и дипломатических представителей по поводу украинской Формулы мира.

"Она постепенно, шаг за шагом становится глобальной. 66 государств представлены на саммите, и это весомо. Все континенты представлены. Многие государства, разные политические традиции", – отметил он.

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По словам гаранта, сейчас на саммите на Мальте продолжается работа по пяти из десяти пунктов Формулы. Это "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных людей" и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка". Для каждого пункта Формулы сформированы группы государств, которые сосредоточились на его реализации.

"Мировое большинство постепенно объединяется вокруг общего и справедливого видения, отраженного Формулой мира. Единство мира – это то, что действительно нужно, чтобы агрессоры проигрывали. Мир не место для агрессий. Человечество придет к этому. Только так можно защитить жизнь", – подчеркнул Зеленский.

Президент также традиционно отметил украинских воинов, которые защищают наше государство и дают отпор российским захватчикам. Сегодня он обратился к пограничникам, которые участвуют в боях на разных участках фронта: на Бахмутском, Лиманском, Купянском и других направлениях.

"Будет такое время – мы делаем все, чтобы его приблизить, – когда пограничники Украины будут работать спокойно на всех участках нашей суверенной государственной границы. А сейчас многие из них вместе со всеми силами обороны и безопасности сражаются на передовой, чтобы приблизить время мира для Украины. Я благодарю весь состав Государственной пограничной службы Украины", – сказал гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи, посвященной украинской Формуле мира, которая стартовала 28 октября на Мальте. Он заявил, что Формула мира становится глобальной, а события в Украине, на Ближнем Востоке и в Африке показывают, что Статут ООН не работает.

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