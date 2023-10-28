'Украинская Формула мира становится глобальной': Зеленский обратился к участникам встречи на Мальте и упомянул Ближний Восток. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам встречи, посвященной украинской Формуле мира, которая стартовала 28 октября на Мальте. Он заявил, что Формула мира постепенно становится глобальной, а события в Украине, на Ближнем Востоке и в Африке показывают, что Устав ООН не работает.

Видео обращения Зеленского обнародовал Офис президента. В частности, глава государства поблагодарил каждую страну и организацию, представленные на Мальте. По его словам, почти 70 мировых субъектов уже присоединились к процессам, связанным с Формулой мира, в том числе 66 стран Запада и Глобального Юга.

"На разных языках мира говорят, что история человечества – это история войн. Но я хочу, чтобы мы все могли однажды сказать: отныне история людей – это история исключительно мира. Мы видим такое стремление и в основе международного права и его фундамента – Устава ООН. Но работает ли Устав ООН?" – заявил Зеленский.

По его словам, в Украине, на Ближнем Востоке и в странах Африки ответом на этот вопрос является "плач матерей, которые хоронят своих сыновей и дочерей, убитых войнами, и отчаяние детей, которых войны делают сиротами".

Видео дня

"Мы можем и должны дать другой ответ. В прошлом году я предложил Формулу мира. 10 пунктов, охватывающих все аспекты агрессии России против Украины и основанных на целях и принципах Устава ООН, на смыслах и содержании одобренных миром резолюций Генассамблеи ООН. За год, что проходит, наша Формула мира постепенно становится глобальной – все большее число стран мира и международных организаций присоединяются к работе ради реализации Формулы мира", – заявил президент.

Зеленский добавил, что результатом этих совместных действий может стать восстановление территориальной целостности Украины "и полной силы международного права, то есть надежного и справедливого мира".

Как сообщал OBOZ.UA, на Мальте 28 октября стартовала двухдневная встреча лидеров стран и дипломатических представителей. Более 65 страны присоединились к обсуждению украинской Формулы мира.

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