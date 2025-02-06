Войны в Абхазии, Чечне, Грузии и даже оккупация Россией украинского Крыма не воспринимались в мире с должной серьезностью. Тогда мир не оказал необходимой поддержки для борьбы с российской империей зла, и это сделало возможным полномасштабное вторжение россиян в Украину 24 февраля 2022 года.

Видео дня

О "звоночках" рашизма рассказал в интервью OBOZ.UA полковник Вооруженных сил Грузии Каха Басилия. Он с первых дней большой войны стоит на защите Украины, а в прошлом боролся с агрессором в Абхазии, Чечне, Грузии.

Воин отметил, что военные действия, которые начались в 1992 году в Абхазии, "практически никому были не интересны".

"Потому что мир тогда еще не понимал (это сейчас мир уже понимает), что такое Россия, что это российский фашизм – а по мне, так хуже, чем фашизм.

И вот тогда, я помню, на помощь Грузии пришли только ребята с Украины, их было где-то 300 человек. Эти ребята с нами вместе воевали. И конечно, была правительственная помощь – вертолеты, корабли и так далее. В те тяжелые для Грузии дни помогала только Украина", – вспомнил Басилия.

Маленькая Грузия с населением в 3,5 миллиона человек в течение года как-то смогла защищаться от Российской империи. Но побороть россиян не вышло.

"Мы потеряли 20% нашей территории. Вот это был первый мой опыт", – рассказал защитник о первом столкновении с РФ.

Дальше его ждала война в Чечне, где он помогал в качестве инструктора.

"И 2008 год, когда была уже прямая агрессия России на территории Грузии. За эту маленькую, пятидневную войну мир не понял, что Россия действительно страшная империя зла. Наш президент [Михеил] Саакашвили тогда предупреждал: "Если не помочь Грузии сейчас, Россия на этом не остановится". В 2014 году Россия оккупировала Крым, и мир тогда тоже не понял, что к россиянам надо более серьезно относиться, что это и вправду империя зла.

Мир не оказал должной поддержки ни Грузии, ни Украине, и мы получили 22-й год и последующие ужасные три года, которые войдут в историю. И я думаю, надеюсь, что в этом году этот ужас закончится", – сказал полковник.

Он назвал российскую армию опасной, ведь она получила много реального боевого опыта.

"В 2008 году у них было много ошибок, они учли эти ошибки. У них тогда, кроме прочего, были проблемы с техникой. Они очень серьезно этим занимались, и уже через 10 лет это была мощная, хорошо подготовленная армия. И то, что россияне сейчас не могут более агрессивно и быстро передвигаться и оккупировать, – это заслуга ЗСУ, украинской армии, украинского народа. Это героизм украинского народа, что россияне не могут оккупировать территории так, как они хотели", – уверен Басилия.

Он напомнил, что у западных разведок были реальные расчеты, что Киев может пасть за три дня. Но они не учли, как героически будут сопротивляться и бороться украинцы.

"А враг у нас опасный, он хорошо подготовлен, хорошо вооружен, и это проблема не только наших народов – как украинского, так и грузинского, – это проблема европейских стран. Хотя, к сожалению, многие политики еще не до конца осознали угрозу, которая исходит со стороны России. Но я думаю, что они скоро поймут", – подытожил грузинский защитник Украины.

Полное интервью с Кахой Басилием читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, ранее российские власти заочно осудили двух граждан Грузии – Картлоса Руситашвили и Торнике Тивадзе, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Обоих обвинили в "наемничестве" по статье 359 Уголовного кодекса РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!