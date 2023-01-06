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Видео дня

Як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги.

1. Січень 2022 року. Партизанська війна:

NLAW, Stinger, Javelin.

2. Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна:

HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.

3. 2023 рік. Наступальна війна:

БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного.

4. Четвертий етап. Війна справедливості та відплати.

P.S. Ракетна і дронова програма України…