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Мир поверил в Украину: поставка оружия от оборонного до наступательно-победного
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Повірити в Україну.
Як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги.
1. Січень 2022 року. Партизанська війна:
NLAW, Stinger, Javelin.
2. Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна:
HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.
3. 2023 рік. Наступальна війна:
БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного.
4. Четвертий етап. Війна справедливості та відплати.
P.S. Ракетна і дронова програма України…
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