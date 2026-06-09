Все уже давно забыли "мирный план" Путина 2022 года?

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Напомню....

Тогда это называлось "демилитаризацией", а на практике означало юридическое и физическое разоружение страны.

По первоначальному плану Москвы Вооруженные силы Украины должны были превратиться в декоративный контингент, неспособный к масштабной обороне.

Численность регулярной армии Кремль требовал жестко ограничить потолком в 85 тысяч человек, плюс 15 тысяч для Нацгвардии. Для понимания, это более чем вдвое меньше, чем украинская армия до начала полномасштабного вторжения.

Вся тяжелая техника шла под нож. На всю страну Россия была готова оставить лишь 342 танка и чуть больше тысячи боевых бронированных машин. Артиллерию урезали до 519 стволов, а реактивные системы залпового огня до 96 единиц.

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При этом Москве было мало просто сократить количество РСЗО. Она требовала запретить Украине иметь ракеты с дальностью стрельбы более 40 километров. То есть лишить армию любой возможности бить по оперативным тылам врага.

В небе Украине хотели оставить лишь 50 самолетов и 10 ударных вертолетов. ПВО большой дальности фактически ликвидировалась, а на ПЗРК и противотанковые комплексы вводились жесткие лимиты.

Плюс к этому полный запрет на иностранные базы, обучение и даже советников. По сути, это был проект юридически оформленной капитуляции, где безопасность Украины зависела исключительно от "честного слова" соседа.

Стоит понимать, что в 2022 году архитекторы этого "мирного плана" из Москвы мыслили лекалами прошлого века. Тогда танки и артиллерия еще считались безальтернативными и основными средствами поражения. Россияне были уверены, что если связать Украине руки лимитом в 342 танка и забрать дальнобойную артиллерию, то страна станет абсолютно беззащитной. Они рисовали договор под войну генералов, а не под войну технологий.

После четырех лет войны реальность выглядит диаметрально противоположно стамбульским фантазиям Кремля.

Вместо 85-тысячного "полицейского" отряда Украина имеет колоссальную армию, численность которой превышает один миллион отмобилизованных людей, получивших уникальный боевой опыт.

Вместо трех сотен танков и запрета на технологии Силы обороны оперируют тысячами единиц бронетехники, от советских запасов до лучших западных образцов вроде Abrams, Leopard и Challenger.

Полевая артиллерия и РСЗО исчисляются сотнями стволов, а на смену запрещенным 40-километровым ракетам пришли HIMARS, ATACMS и Storm Shadow, которые регулярно выносят логистику врага на сотни километров вглубь.

Но главное, Украина создала то, чего в стамбульских черновиках не могло быть в принципе.

Это собственная мощная индустрия дальнобойных дронов, которые бьют на тысячи километров по российским НПЗ и аэродромам, и технологический суверенитет в сфере беспилотных систем, где Украина сегодня является одним из мировых лидеров. Вместо уничтожения ПВО страна прикрыта комплексами Patriot и IRIS-T, а в небе уже работают F-16.

Более того, сама философия войны за эти годы радикально изменилась. То, что в 2022 году казалось незыблемой основой военной силы, сегодня выглядит совсем иначе.

Классические танковые прорывы и безнаказанные артиллерийские валы отошли на второй план. Сегодня поле боя полностью просматривается и контролируется с воздуха. Любой "железный кулак" из танков, которым так гордились военные теоретики, сейчас обнаруживается и сжигается копеечными дронами еще на подходе к рубежам.

И в завершение о качестве так называемой "демилитаризации". Вместо абстрактных слов достаточно посмотреть на официальные отчеты, которые озвучивает Роберт Бровди.

Цифры, зафиксированные его ведомством всего за три месяца, наглядно показывают, что путинские лимиты для Украины 2022 года являются бумажной фикцией, которая в условиях реальной технологической войны выгорает за считанные недели.

По живой силе "Мадьяр" озвучил статистику: за три месяца Россия теряет от одних только беспилотников около 90 тысяч человек убитыми и ранеными. Вдумайтесь в этот абсурд.

За сто дней украинские операторы БПЛА отправляют в утиль количество солдат, которое превышает весь лимит регулярной армии в 85 тысяч человек, который Путин пытался закрепить за Украиной в Стамбуле.

С техникой ситуация для россиян еще более показательна.

Только за один месяц подразделения Бровди уничтожают и поражают в среднем до 1200 единиц вражеской бронированной и небронированной техники, включая около сотни танков и десятки артиллерийских систем. Если масштабировать это на три месяца, получается, что через Силы беспилотных систем перемалывается около 300 танков. Это практически весь танковый потенциал в 342 единицы, который Россия планировала оставить Украине на всю страну.

Также уничтожаются тысячи единиц техники и укреплений, включая десятки современных систем ПВО вроде "Тор-М2" и "Панцирь". Беспилотные технологии доминируют настолько, что на фронте создается многокилометровая мертвая зона, где любое продвижение классической техники и пехоты становится почти невозможным.

Именно поэтому сегодня предложение Москвы образца 2022 года выглядит смешным.

Да, Украина несет тяжелые потери.

Да, цена каждого дня этой войны колоссальная. Но то, что тогда предлагала Россия под видом "мирного договора", сейчас уже невозможно рассматривать серьезно.

На фоне современной технологической миллионной армии, которая перемалывает стамбульские лимиты за несколько месяцев, те требования Кремля выглядят как абсурдная идея из параллельной реальности.

Попытка ограничить страну 519 пушками и запретом на ракеты дальностью более 40 километров сегодня кажется полностью оторванной от реальности.

Современные темпы и масштабы войны доказали, что безопасность гарантируют не бумажные ультиматумы агрессора, а собственная армия, собственные технологии и оружие, которое Украина способна производить и получать самостоятельно.

Интересно, перечитывают ли в кремле те соглашения?