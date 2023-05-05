Мирного плана Ватикана не существует: дипломаты объяснили слова о секретной миссии Франциска

У Ватикана пока нет четко сформулированного мирного плана по войне в Украине. Перед тем, как изложить его на бумаге, должны пройти переговоры с обеими сторонами войны – Россией и Украиной.

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Однако желание главы Католической церкви Папы Франциска выступить в роли миротворца вполне нормально. Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказал экс-посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине, историк Александр Левченко.

"Папа хочет быть миротворцем, и это нормально, он должен выступать за мирные решения. Кто же против того, чтобы война закончилась и наступил мир. Но конкретно договариваться о способе завершения войны – это совсем другие серьезные вещи", – подчеркнул дипломат.

В частности, по мнению Левченко, сначала Ватикан должен провести предварительные консультации с украинской и российской стороной, "позиции которых более или менее известны". В частности, в Ватикане не могут не знать о четкой позиции, которую неоднократно выражало руководство нашей страны.

"Украина настаивает на том, что война должна закончиться на принципах международного права, а это значит, что вражеские войска должны покинуть территорию Украины. И Ватикан очень хорошо знает о принципах. Другие модели разрешения ситуации Украина вряд ли будет воспринимать, потому что они противоречат как национальным интересам, так и действующему международному праву", – отметил он.

Таким образом, по оценкам Левченко, "вряд ли мирный план, изложенный на бумаге, может существовать". "Возможно, что-то может произойти в будущем. К примеру, как мы знаем, Папа хочет встретиться с патриархом РПЦ Кириллом", – заметил он.

Министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL отметил: "Я не вижу какой-либо специфической инициативы в смысле какого-либо плана. И, кстати, это никогда не было сильной стороной Ватикана".

"Я вижу одно большое измерение для Ватикана – гуманитарное. То, что касается людей, возможных обменов, что касается детей. Здесь Ватикан, имея духовный авторитет, мог бы что-то сделать. Но в контексте мирных предложений я не вижу никаких реальных предпосылок. Можно говорить об этом с посредниками, их количество может бесконечно расти, но пока я не вижу основы для такого посредничества", – уверен дипломат.

Климкин добавил, что Ватикан имеет "установившуюся систему связей, доступов и возможность представлять себя как совершенно незаинтересованный, кроме гуманитарного положительного развития, институт". "Ватикан будет использовать определенные точки соприкосновения и смотреть, что делать дальше. Но я не вижу роли Ватикана в международных конфликтах, которая бы выходила за гуманитарное измерение", – подчеркнул дипломат.

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