'Мировое большинство': пропагандист Соловьев размечтался о военном блоке с Китаем, Ираном и КНДР. Видео

Приспешник Путина, ведущий телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым", заявил о необходимости создания нового военного блока. По его мнению, в него должны войти Россия, Северная Корея, Китай и Иран.

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Видео опубликовал Telegram-канал Центр противодействия дезинформации. Соловьев говорит, что мир должен понимать, что любая попытка нарушить конфигурацию военного блока приведет к ответу всех стран.

"Нам нужно срочно проводить переговоры с Ираном, Китаем, Северной Кореей о создании единого военного блока. Они будут понимать, что столкнутся с мировым большинством, потому что если за 150 миллионами россиян стоят полмиллиарда китайцев – это уже совсем другое дело", – сказал пропагандист в эфире программы.

О том, что Москва и Пекин близки к созданию полноценного военного альянса, политологи уже заявляли ранее. Об этом свидетельствуют многие факторы.

В последние два года Россия и Китай начали совместные военно-морские учения в Японском море, Россия передала Китаю технологии подводных лодок, которые могли бы дать ему преимущество в войне с союзниками США в Тихом океане, а лидеры двух стран пообещали сотрудничать в развитии высокотехнологичного оружия. Также Россия продала Китаю самолеты Су-25, вертолеты Ми-17 и системы ПВО С-400.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Россия становится все более зависимой от Китая из-за войны против Украины. Эта зависимость растет в экономическом и финансовом плане, а также из-за необходимости получения Россией сырьевых ресурсов, в частности для оборонной промышленности.

Ранее OBOZ.UA писал, что официальные лица Китая якобы обратились к Ирану с призывами сдержать нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море. В Китае заявили, что иначе Тегеран рискует нанести ущерб деловым отношениям с Пекином.

Также мы писали о том, что углубление отношений между Российской Федерацией и КНДР вызывает беспокойство в Вашингтоне. Там считают, что это может повлиять на безопасность в регионе Корейского полуострова, а также в Европе.

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