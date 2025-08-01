Мировой ОПК движется в сторону всего беспилотного, а Украина задает темп в этом тренде, – Гончаров

Украина в процессе изготовления дронов и боеприпасов для них находится на передовой.

Об этом в интервью Укринформу заявил исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, на международной выставке IDEF-2025 в Стамбуле было огромное количество беспилотных аппаратов – наземных, воздушных, морских.

"Мировой ОПК движется в сторону всего беспилотного. Это одна из основных тенденций. Соответственно, наибольшую актуальность видим в вопросах управления этими беспилотниками, в том числе технологиях управления "роями" дронов и, безусловно, противодействия этим системам. Вторая тенденция является следствием первой – очень быстро увеличивается количество производителей вооружения и боеприпасов для дронов. И Украина в этом процессе на передовой", – пояснил он.

Гончаров заявил, что если на стендах некоторых производителей – красивые концепты, красивые, но не очень работающие в реальной жизни модели, то на украинских стендах – все то, что прошло проверку на поле боя, насыщенном средствами РЭБ.

"Мы задаем темп в этом тренде. На нашем стенде представлены сразу производители беспилотных летательных аппаратов, наземных роботизированных платформ, амуниции и боеприпасов для беспилотных платформ. В частности, это компании "Украинская бронетехника" со своим новым наземным роботизированным комплексом Protector, который уже кодифицирован и допущен к эксплуатации Министерством обороны Украины, "Атлон-Авиа" и "Юпитер-Дрон" - производители БПЛА, "Квертус" и "Парасоль" – производители средств РЭБ и РЭР, а также UBM и Defence Solutions – производители боеприпасов для БПЛА", – отметил он.