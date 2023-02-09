'Мне приходится его убеждать': Зеленский рассказал Le Figaro о переговорах с Шольцем и танках для Украины

В настоящее время Германия не проявляет инициативы в вопросе передачи оружия Украине. Поэтому Владимиру Зеленскому приходится уговаривать и убеждать немецкого канцлера в острой необходимости военной поддержки Германии.

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Об этом президент Украины рассказал в интервью французскому изданию Le Figaro. Сейчас переговоры с Германией даются украинскому правительству с трудом.

Зеленский сообщил, что для того, чтобы Германия согласилась на передачу оружия Украине, он вынужден был регулярно доказывать важность этого шага.

"Это помощь не для нас, а для европейцев", – подчеркнул президент.

Он сообщил, что отношения с немецким правительством "волнообразны – они идут то вверх, то вниз". В настоящее время в переговорах настала "трудная фаза", в частности это касается поставки танков.

"Мне приходится его убеждать и постоянно доказывать ему, что это нужно", – сказал Зеленский.

В то же время Зеленский поблагодарил Берлин за передачу систем ПВО, которые "спасли много жизней".

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января 2023 вошло в историю как переломный момент в процессе предоставления Украине военной помощи западными союзниками. В этот день Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А и разрешила поставки танков Leopard 2 другим странам.