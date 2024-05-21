Многие оккупанты уже никогда не вернутся в Россию: воины УДА отработали по врагу под Волчанском. Видео

Атаки российской оккупационной армии на Харьковщине отбивают изо дня в день, вместе с другими, артиллеристы Украинской добровольческой армии. Артиллерия не только помогает сдерживать захватчиков, но и пригодится для контратак наших защитников, сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Противник пытается потеснить украинскую оборону вблизи Волчанска, Стариц и Липцев. Россияне обстреливают пограничники Харьковщины авиационными бомбами и активно применяют артиллерию. Украинские подразделения работают артиллерией в ответ, а на отдельных участках контратакуют", - рассказал одесский иподиакон.

Спикер Добровольческой армии "Юг" также показал видео с места боя.

"Многие оккупанты на Волчанском направлении уже никогда не вернутся на россию, потому что уничтожены огнем артиллеристов отряда специального назначения "Днепровские Штурмгеверы" Украинской добровольческой армии", - отметил он.

В последней сводке Генерального штаба ВСУ указано, что на севере Волчанска и в районе Стариц продолжаются боевые действия, а в целом количество боевых столкновений по состоянию на сегодняшний день возросло до 74. Только на Харьковском направлении российские оккупанты уже десять раз совершали штурмовые действия, пытаясь прорвать наши рубежи.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 230 единиц военной техники и вооружения российской армии. Также во время боев на фронте ликвидировали и ранили не менее 1380 окупантов. В целом же на нашей земле уничтожено уже около 495 070 захватчиков РФ.

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