На севере Волчанска продолжаются боевые действия: в Генштабе доложили о текущей ситуации на фронте

В Харьковской области на севере Волчанская и в районе Старицы продолжаются боевые действия с врагом. Пока ситуация там контролируемая.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на 16.00 21 мая. В целом количество боевых столкновений по состоянию на сегодняшний день возросло до 74.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление оккупантов. Наиболее интенсивные бои сейчас проходят на Покровском направлении, а также наблюдается значительная активность врага в Харьковской области.

Так, на Харьковском направлении российские оккупанты уже десять раз совершали штурмовые действия, пытаясь прорвать наши оборонные рубежи. Украинские защитники отразили атаку врага в направлении населенного пункта Слобожанское. Боевые действия также продолжаются на севере Волчанска и в районе Старицы.

На Северском направлении количество боевых столкновений возросло до десяти. Кроме Белогоровки, где продолжаются активные бои, противник пытался наступать вблизи населенного пункта Выимка.

На Краматорском направлении с самого утра идет бой в районе Андреевки, а количество атак от вражеских сил за этот период составляет девять.

На Покровском направлении российские оккупанты поддерживают высокий уровень активности и уже в двадцать седьмой раз пытаются прорвать оборону наших войск. Ситуация остается напряженной, но под контролем украинских защитников.

В Приднепровском направлении противник трижды с начала суток начинал атаки на позиции Сил обороны на левом берегу реки Днепр. Однако его попытки не увенчались успехом.

В других направлениях ситуация остается стабильной. Наши военные подразделения готовы предотвратить любые последующие попытки российских оккупантов воплотить свои наступательные планы.

Кроме того, в Генеральном штабе сообщили, что в ночь на 19 мая Силы обороны Украины нанесли удар по находившемуся в Севастополе российскому ракетному кораблю "Циклон" проекту 22800.

Ранее в ISW сообщили, что оккупанты, действующие возле Волчанска на севере Харьковщины, испытывают проблемы с боеприпасами из-за украинских ударов. Они жалуются, что открытая территория этого района не позволяет им быстро отправлять снаряды в новое направление фронта.

Также в Харьковской ОВА сообщили, что в Волчанске идут бои, противостояние идет чуть ли не за каждую улицу. В то же время линия фронта на севере области стабилизирована.

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