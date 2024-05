Оккупанты пытаются прорваться на Харьковщине: в ISW оценили ситуацию и указали на уязвимость армии Путина. Карта

Подразделения российской армии, действующие возле Волчанска на севере Харьковщины, страдают от проблем с боеприпасами из-за украинских ударов. Они жалуются, что открытая территория этого района не позволяет быстро оправлять снаряды к новому направлению фронта.

Вместе с тем оккупанты продолжают совершать наступательные действия в районе города, а также на другом участке в сторону Липцов. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 20 мая.

Российские блогеры накануне утверждали, что ВС РФ продвинулись на 200-400 метров возле села Липцы и якобы захватили дачный участок к северу от него. Также пропагандисты заявляли, что оккупанты прошли к востоку в районе Зеленого, но ISW этого не подтверждает.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают наступательные действия в районе обоих населенных пунктов. Украинский военный обозреватель Константин Машовец уточнил, что там действуют подразделения российской 18-й мотострелковой дивизии и 7-го мотострелкового полка (оба входят в состав 11-го армейского корпуса Ленинградского военного округа). Кроме того, со стороны Лукьянцев в сторону Липцов и вдоль реки Муром в сторону Зеленого враг бросил в атаку подразделения так называемого африканского корпуса минобороны РФ.

Подтверждено, что российские войска недавно продвинулись в центре Волчанска к северу от реки Волчья. Блогеры со страны-агрессора утверждали, якобы те прошли вперед на 150-600 метров.

В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает наступательные действия в районе Волчанска и Старицы. Там и в районе Бугруватки шли позиционные бои.

По данным российских источников, военнослужащие, действовавшие на Волчанском направлении, жаловались на то, что открытая местность этого района не позволяет быстро доставлять к линии фронта боеприпасам. Вероятно, они подразумевали тот факт, что их наземные логистические линии уязвимы для украинских ударов.

Машовец ранее сообщал, что в лесном массиве между Огирцево (к северо-западу от Волчанска) и Бугроватым севернее реки Северский Донец участвуют неуказанные элементы 1-й гвардейской танковой армии (Московский военный округ). Это либо части 1-го танкового и 1-го мотострелкового полков (входят в состав 2-й мотострелковой дивизии), либо элементы 47-й танковой дивизии. Также эксперт отметил, что в пределах Волчанска действуют подразделения 138-й и 25-й мотострелковых бригад (6-я общевойсковая армия) ВС РФ, возле города были замечены и подразделения чеченского батальона "Запад-Ахмат", 272-го мотострелкового полка (47-я дивизия) и Росгвардии.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 20 мая Генштаб ВСУ доложил, что на Харьковском направлении количество боеприкосновений снизилось почти вдвое – бои продолжались в трех локациях, но ситуация контролируемая. В отдельных районах защитники провели ряд штурмовых действий, за сутки обезвредили 26 оккупантов и 15 единиц вражеской техники с вооружением.

