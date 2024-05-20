На Харьковском направлении количество боеприкосновений снизилось почти вдвое – Генштаб

Количество боеприкосновений на Харьковском направлении снизилось почти вдвое. Бои продолжаются в трех локациях, но ситуация контролируемая.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 22:30 20.05.2024 по российскому вторжению. Всего с начала суток произошло 95 боевых столкновений.

В частности, противник нанес пять ракетных, 39 авиационных ударов (сбросил 40 КАБов) и 309 ударов дронами-камикадзе, также осуществил 2910 обстрелов позиций наших войск с использованием различных типов вооружения.

В свою очередь, Силы обороны наносят эффективное огневое поражение с целью перехвата инициативы на поле боя и истощения наступательного потенциала врага. Так, силами ракетных войск и артиллерии поражены пункт управления, средство ПВО, артиллерийская система, состав боеприпасов и три других важных объекта врага.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг предпринял пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска. В отдельных районах защитники Украины провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны. 20 мая в этом направлении захватчики уже потеряли 26 человек убитыми и ранеными и 15 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении количество попыток оккупантов идти вперед увеличилось до 13. Бои продолжаются в районах сел Синьковка и Стельмаховка. В ходе боев потери позиций и территорий не допущены.

На Северском направлении отбиты три атаки захватчиков. Идет еще один бой в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении количество боеприкосновений составляет 13. Одно еще продолжается возле Андреевки. Ситуация напряженная, но контролируемая. Враг несет потери – 190 человек безвозвратно и санитарными и 12 единиц военной техники. Также, взлетели в воздух три склада: два с боеприпасами и один – с горюче-смазочными материалами.

На Покровском направлении с начала суток отражены 25 наступательных и штурмовых действий врага. Еще семь боестолкновений продолжаются. Наши войска принимают меры по удержанию определенных рубежей и проводят перегруппировку на отдельных участках. Общие потери противника уточняются, но уже известно о почти четырех сотнях ликвидированных и раненых оккупантов с начала текущих суток. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки.

В Кураховском направлении ситуация остается напряженной. Силы обороны отразили восемь вражеских атак. Три боестолкновения еще продолжаются. В районе Нетайлового ситуация характеризуется высокой активностью врага. На других участках наши подразделения провели спланированные мероприятия по определенным командованием участкам линии боевого столкновения.

На Времивском направлении четыре попытки противника продвинуться в направлении Старомайорского потерпели неудачу. На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наших воинов из плацдармов на левобережье Днепра. Враг провел четыре атаки в направлении Олешковские пески – Крынки. В ходе боев потери позиций не допущены.

По остальным направлениям ситуация в настоящее время без особых изменений.

На Лиманском, Торецком, Гуляйпольском и Ореховском направлениях кафиры сегодня активных наступательных действий не проводили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волчанске на Харьковщине ведутся бои, противостояние идет чуть ли не за каждую улицу. В то же время линия фронта на севере области стабилизирована. Силы обороны Украины не допустили продвижения врага в направлении села Липцы и в Слобожанском направлении.

В ISW указали, что 19 мая в Волчанске продолжались уличные бои, враг смог продвинуться в северо-восточной части города.

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