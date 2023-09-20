'Многие ребята хотели с нами, но места хватило не всем': бойцы ГУР рассказали о высадке в Крыму в День Независимости

Командир спецподразделения ГУР МО Украины Тимур рассказал о высадке украинских защитников во временно оккупированном Крыму в День Независимости, 24 августа. В этот день почти впервые за почти 10 лет российской оккупации на полуострове был поднят украинский флаг.

Об этом представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Военно-морских сил ВСУ рассказали в интервью изданию Le Monde. Хотя тайные операции Главного управления военной разведки Украины (ГУР) обычно официально не подтверждаются, в День Независимости Киев сообщил, что специальное подразделение провело дерзкую операцию в Крыму.

Она получила название "Пробуждение Силы", а поднятый в Крыму государственный флаг Украины имел особое значение.

"На флаге был напечатан герб Военной разведки Украины. Его нам доверил Кирилл Буданов, когда приказал поздравить наших сограждан в Крыму 24 августа. Мы оставили флаг, чтобы крымчане видели, что мы пришли, и чтобы россияне понимали, что мы можем появляться где угодно и когда угодно", – заявил Тимур.

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Кроме того, во время выполнения боевого задания спецназовцы из гранатомета уничтожили здание и несколько транспортных средств, которыми пользовались оккупанты.

При этом воины ГУР МО Украины не раскрывают детали о количестве задействованных сил и средств, временном отрезке реализации боевой задачи, однако известно, что не все желающие смогли посетить украинский Крым.

"Многие ребята хотели с нами, но места хватило не всем. Некоторые даже были немного недовольны, что Тимур не пустил в Крым", – сказал один из офицеров.

Спецоперация была удачной, хотя и казалась не совсем реалистичной.

Напомним, сначала сообщалось, что во временно оккупированном Крыму под утро 24 августа состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации. В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Украинские бойцы высадились на плавсредствах на берегу Черного моря в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк, вступили в бой с оккупантами, нанеся им потери, и после выполнения задания вернулись домой в полном составе.

А накануне, 23 августа, украинские защитники совершили успешную операцию у острова Змеиный. В районе так называемых "вышек Бойко" украинские военные из боевых катеров нанесли удар по российскому самолету. Это произошло после попытки самолета РФ атаковать украинские суда. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, вынужденный сразу покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

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