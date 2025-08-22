Многоэтажка охвачена огнем: появились жуткие кадры последствий российской атаки на Константиновку

С начала суток 22 августа российские войска совершили серию обстрелов города Константиновка. Атаки продолжались несколько часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры.

В результате ударов есть раненые гражданские лица. Об этом сообщил начальник МВА Сергей Горбунов.

"С началом суток 22 августа российские нелюди совершили серию обстрелов по городу Константиновке. Атаки происходили в течение нескольких часов и привели к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате ударов повреждены частные и многоквартирные жилые дома, магазин, здание "Укрпочты" и газопровод. Оккупанты использовали ударные FPV-дроны и авиабомбы типа ФАБ-250.

В результате обстрелов один гражданский человек получил ранения.

"Такие обстрелы свидетельствуют о продолжающемся терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права", - подчеркнул Горбунов.

Жителей громады в очередной раз призывают позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких. Для вопросов по эвакуации можно обращаться по телефонам горячей линии: 050 567 88 87 и 093 420 18 83.

В Константиновке временно прекращено газоснабжение из-за повреждения газораспределительной станции в результате российского обстрела.

В "Донецкоблгазе" сообщили, что сейчас возобновить подачу газа невозможно. Причины – угроза безопасности в городе, невозможность оперативного реагирования аварийной службы, нехватка персонала и отсутствие гарантий безопасности для сотрудников.

Поэтому дальнейшие работы по восстановлению газоснабжения в Константиновке пока не будут проводиться.

Что предшествовало

В среду, 20 августа, оккупационные войска РФ обстреляли прифронтовую Константиновку, применив реактивную систему залпового огня "Смерч". Попадания пришлись на жилой сектор и местный рынок. В результате атаки погибли три человека: две женщины в возрасте 40 и 69 лет и 32-летний мужчина, которые получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Еще четверо гражданских получили минно-взрывные и осколочные травмы; им оказана квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Константиновке Донецкой области российские оккупанты атаковали автомобиль сотрудников городской пожарной команды. Для совершения военного преступления россияне использовали ударный FPV-дрон. В результате атаки двое сотрудников городской пожарной команды получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!