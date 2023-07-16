Многоуровневый кринж: итальянский художник в разрушенном россиянами Мариуполе нарисовал антиНАТОвский мурал, использовав краденую картину. Фото

Итальянский художник Йорит Чиро Черулло, работающий под псевдонимом Jorit, нарисовал анти НАТОвский мурал в оккупированном Мариуполе. Для этого он использовав краденую картину.

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Об этом сообщает Мариупольский горсовет. Он сказал, что это изображение живой девочки Донбасса (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В оккупированном Мариуполе завершили создание мурала с девушкой, на которую "падают снаряды НАТО". Автор – итальянский художник, активно рисующий муралы в России. Итальянский художник Jorit написал портрет девочки на 9-этажке в районе Кирова. На стене запечатлена девушка Настя, которую он увидел на одной из р*шистских пропагандистских выставок. По идее художника, у девушки идут слезы от того, что на нее "падают снаряды НАТО", – говорится в сообщении.

Примечательно, что Jorit в последнее время создает свои муралы именно в России. В прошлом году создал портрет журналиста Джулиана Ассанжа в Московской области. В этом году в Геленджике – нарисовал мурал с советской летчицей Евдокией Бершанской.

"Чтобы уничтожить правду, оккупанты стерли мурал "Милана". Но мариупольцы помнят, кто пришел уничтожать наш город и принес смерть и разрушение", – добавили в горсовете.

К слову, на мурале "Милана" была изображена девочка, чья мать погибла от обстрела РФ в 2015 году, а сама девочка получила серьезные травмы.

"О том, что на детей Мариуполя падали российские бомбы, художник, видимо, репортажей и выставок не видел . Даже известная трагедия с Драматическим театром – его обошла", — заявили в горсовете.

В целом в этой ситуации очень много цинизма. В частности и то, что фото для своей картины художник украл у фотографа Хелен Витт.

"Спасибо всем, кто связался со мной сегодня. Мне стало известно, что это мое фото, сделанное в 2018 году, было использовано для создания мурала в Мариуполе, Украина. Со мной не связался художник ия не даю разрешения на использование этого изображения. Мои мысли и мнения никоим образом не совпадают с мыслями художника", – заявила автор фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева на улице Андрея Малышко появился мурал, на котором изображены два погибших защитника Украины. Это друзья-киевляне Денис Рачинский и Даниэль Герлиани.

В Святошинском районе столицы на мурале изобразили мифическую птицу Феникс. Ее нарисовали на стене многоэтажного дома, который в марте был поврежден российской ракетой.

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