Имел возможность посетить интересную встречу офицеров Генерального Штаба с журналистами ведущих украинских СМИ, где обсудили различные важные и болезненные вопросы, интересующие общество.

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Далее текст на языке оригинала.

Хоча зустріч була оф рекордс, але певен, що вона дала відповіді про деякі вагомі напрямки роботи та додала обізнаності в ситуативній обстановці, що дозволить більш детально та грамотно подавати інформацію суспільству.

Попри те, що атмосфера була достатньо дружня та відкрита, запитання, які лунали, були гострі, іноді навіть жорсткі, а відповіді конкретні та обґрунтовані.

З того, що вже можна розповісти, так це про насідання противника по всім ділянкам фронту шляхом м'ясних штурмів, що хоча і призводить до більших ніж у нас втрат, але дозволяє досягати тактичних успіхів.

У РФ залишається перевага у боєприпасах, хоча вона і зменшилась в пропорції 3 до 1. У нас є кричуща потреба в бк радянських калібрів. По фпв дронах певний паритет.

Другим блоком обговорювалися питання мобілізації, оновлення даних та проблеми штрафів через невиконання норм закону до 16-го числа.

Звучало багато інформації з посилання на нормативні акти, закони, розпорядження тому, якщо скорочено, то:

– Мобілізація не зупинялася 2 роки.

– 17 травня 2024 року прийнято найбільший пакет змін щодо вдосконалення призову, соцзахисту тощо.

– Прозвучала цікава норма щодо непритягнення до адміністративної відповідальності військовозобов'язаного, якщо ТЦК мав можливість оновити його дані через інші реєстри, але тут треба розбиратись.

– Повістка вважатиметься врученою, навіть якщо вона не була отриманою особисто.

Третій блок був особливо цікавий для мене особисто, бо він стосувався підготовки реформи штатних структур підрозділів у напрямку Цивільно-військового співробітництва (ЦВС). Багато з чого, що я почув, не просто дало надію, а надихнуло. Плануються зміни до штату та введення нових ШТАТНИХ підрозділів з супроводження родин військовослужбовців, що були поранені, загинули або зникли безвісти. Не буду вдаватися в деталі, але після втілення змін робота ЦВС буде набагато ефективніша.

Загалом питань було дуже багато, а часу мало, то вкінці було навіть озвучено прохання з проведення таких зустрічей та живих брифінгів щотижня.

Було видно, що всі присутні вважають таку обопільну комунікацію дуже необхідною та важливою.

Доповідь закінчив.