Привет всем, кто на меня подписан.

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Решил поговорить с Вами, потому что последние полгода мало писал, ведь о скучном писать не хочется, а об интересном в моей жизни – нельзя.

И у меня самого появились темы, о которых стоит, а главное, о которых, я хочу написать, поэтому размышляю над ними.

Далее текст на языке оригинала.

Наприклад ось цікава тема про менеджмент:

Дзвонять мені знайомі та просять допомогти "порішать" за родича тітки двоюрідного дядька знайомої прабабки... Мобілізували й призначили служити в ТЦК, служить вже ПІВ РОКУ.

Я питаю, а в чому проблема? Хай собі служить, точно не вб'ють.

Та йому, кажуть, що він зайвий, непотрібний.

Кажу, – дайте його резюме.

Радіо інженер, програміст, слюсар, монтаж SMD, досвід роботи і далі високотехнологічні підприємства та відповідні посади....

Я заберу цю людину, але пів року він охороняв ТЦК. Мені Він потрібен, посадовим особам, які оцінювали його під час мобілізації – хіба просто статистична похибка.

Такі історії антиефективності змушують мене діяти, загрожують мені, моїй родині, країні...

Я змушений про них писати, про шляхи рішення, бо якщо ми не піднімемо ефективність застосування обмеженого ресурсу – ми програємо.

На мій хлопський розум....

Набір до лав Сил Оборони має враховувати не тільки ВОС та освіту першу, але й всі освіти наступні, досвід роботи та особисті хобі.

Наприклад начальником служби Реб (радіоелектронної боротьби) має ставати не просто людина з офіцерським званням, а людина з досвідом керівних посад на високотехнологічному підприємстві, бо офіцером можна стати за пару років, а радіофізиком ні, а хорошим військовим менеджером радіофізиків – майже ніколи, це людина має бути і фізиком, і менеджером, лідером, і тільки востаннє військовим, а ще й Батьківщину любити.

В умовах, коли росіяни переважають нас мобілізаційним ресурсом, ми маємо почати перемагати їх ефективністю застосування людського ресурсу.

Якщо у мобілізованого в анкеті написано радіоінженер, математик, фізик, програміст, та будь-яка інша технологічна, технічна, наукова освіта помножена на професійний досвід, він має автоматично бути розглянутим на посаду у відповідний підрозділ попри звання та 100 вос – ІЗ ЗАБОРОНОЮ ЗАЛУЧАТИ ДО ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОКРІМ ПРОФІЛЬНОЇ.

Навіть, якщо така людина сама хоче і просить. Хай тоді приховує в анкеті, що "фізик"))).

Немає законних підстав? Отже, люди, які досі не створили таких підстав мають піти геть або почати їх створювати. Інакше ми програємо.

Бо кількості можна протиставити тільки ефективність.

Ось про такі речі я хочу з Вами говорити.

А про що Ви хотіли б, аби я написав, як відповідь на Ваше запитання?

Напишіть в коментарі.