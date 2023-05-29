Мобилизация в Украине и выезд за границу: изменится ли что-то с 1 июня
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В настоящее время выезд из страны для мужчин призывного возраста ограничен, но есть исключения.
Этот вопрос регулируется "Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины", утвержденными постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 №57. Список категорий мужчин, которые могут уехать из страны в это время, остался без изменений.
Действительно, в рамках военного положения в Украине существуют отдельные категории мужчин, которым разрешено выезжать за границу. Эти категории могут быть определены по профессии, семейному положению или состоянию здоровья.
- По профессии: члены экипажей кораблей, работники железнодорожного транспорта, авиационный персонал, водители транспортных средств, имеющие лицензию на международные перевозки, водители-волонтеры, деятели культуры для благотворительного сбора средств, спортсмены и тренеры для участия в соревнованиях и сборах.
- По семейному положению: родители трех и более несовершеннолетних детей, родители или опекуны детей с инвалидностью, одинокие родители, лица, ухаживающие за женой или родителями с инвалидностью.
- По состоянию здоровья: мужчины, исключенные из воинского учета или имеющие отсрочку по состоянию здоровья, лица с инвалидностью, едущие на лечение военные.
Важно отметить, что данные категории могут быть подвержены изменениям и уточнениям в зависимости от установленных правил и инструкций во время действия военного положения. Гражданам следует обращаться к официальным источникам информации для получения точной и актуальной информации о возможностях выезда за границу.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что изменится в работе ВЛК с 1 июня. Весной 2023 года украинское правительство внесло изменения в работу военно-врачебных комиссий (ВВК) для военнослужащих и военнообязанных с целью уменьшения коррупции и бюрократии. Кроме того, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты №9154 и №9158, призванные усовершенствовать работу ВЛК и, в частности, вопрос оформления документов для лечения военнослужащих.
В законах содержится норма о том, что в случае невозможности направления документов в электронном виде, обязанность по направлению документов в бумажном виде возлагается именно на учреждение здравоохранения или территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
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