Мобилизация в Украине: имеют ли бронь ученые и могут ли их забрать в армию

В Украине идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессор Россия на территории нашего государства. В связи с этим все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и подлежат мобилизации.

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Однако некоторым мужчинам в условиях военного положения может быть предоставлена отсрочка от призыва, в частности, это касается и ученых. Об этом на платформе b2bconsult рассказал адвокат Андрей Карпенко.

В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", лица, имеющие ученое звание и/или научную степень, и работающие научными или педагогическими работниками в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях или организациях, а также работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования могут быть исключены из призыва при условии, что их работа в указанных учреждениях составляет не менее 0,75 ставки.

Для получения отсрочки от мобилизации необходимо выполнить следующие шаги :

Подать заявление об отсрочке, указав паспортные данные гражданина, и приобщить к нему документы, подтверждающие, что гражданин не подлежит призыву.

Заявление об отсрочке от мобилизации должно быть подано в Территориальный военный комиссариат (ТЦК) по месту военного учета или призыва. Важно учесть, что граждане могут подать заявление об отсрочке только после получения повестки – просто прийти в ТЦК и написать заявление нельзя.

К заявлению следует добавить документы, подтверждающие факт наличия оснований получения отсрочки.

Конкретные требования относительно документов (копий или оригиналов) не уточнены. Однако адвокат отмечает, что может потребоваться предъявление оригиналов, поэтому рекомендуется иметь их при себе в случае необходимости.

Заявление будет занесено в журнал входящей корреспонденции и подано на рассмотрение комиссии, которая формируется на базе ТЦК.

После рассмотрения заявления комиссией ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии, если будет предоставлена отсрочка, с лицом связываются и просят прийти забрать справку об отсрочке.

В канцелярии вам будет издана выписка из книги протоколов, где будут указаны ваши личные данные, информация о заявлении на отсрочку, номер и дата протокола заседания комиссии, а также подписи членов комиссии.

"Если при личном визите в ТЦК не принимают заявление с документами об отсрочке, отказываются ставить отметку и т.п., документы и заявление можно отправить Укрпочтой ценным письмом с описанием вложения. К письму можно добавить обычные копии, можно копии с надписью на каждой из копий "Согласно с оригиналом, дата, Фамилия инициалы и подпись", также это могут быть нотариально удостоверенные копии", – отметил адвокат.

Гражданин оставляет за собой копии документов, которые он направил в ТЦК, включая описание вложения и чек. Эти документы станут подтверждением того, что военкомат был информирован об имеющемся основании для освобождения от мобилизации и гражданин просит предоставить отсрочку.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украина не может насильно вернуть военнообязанных из-за границы. По его словам, этот процесс значительно тяжелее, хотя возвращение этих граждан было бы уместным.

В Минюсте предлагают внести изменения в законодательство, чтобы разрешить осужденным, находящимся в тюрьмах, а также отбывшим свое наказание приобщаться к защите Украины в рядах ВСУ. Соответствующие предложения уже находятся на рассмотрении комитетов парламента.

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