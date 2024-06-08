Мобилизация в Украине: кто действительно имеет право вручать повестки

В Украине с 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, который внес изменения в правила вручения повесток гражданам. Теперь право вручать повестки имеют только представители территориальных центров комплектования.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои учетные данные в течение двух месяцев и могут сделать это после вручения повестки. Подробнее о том, кто действительно имеет право вручать повестки, читайте в материале OBOZ.UA.

Согласно Постановлению Кабмина от 16 мая 2024 г. № 560, право вручать повестки имеют:

представители ТЦК, органов СБУ и подразделений Службы внешней разведки (в зависимости от места учета военнообязанного);

представители органов местного самоуправления (сельских, поселковых советов и городских исполкомов);

работодатели (руководители предприятий, где работают военнообязанные);

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

управляющие многоквартирных домов (ОСМД).

Места, где могут вручать повестки, остались почти неизменными – место работы, проживание, улица, парки и другие общественные места. Повестки также могут быть вручены на блокпостах.

Что касается полиции, то новый закон предусматривает, что полицейские будут участвовать в мероприятиях по уведомлению вместе с представителями ТЦК, обеспечивая порядок при вручении повесток, но не будут вручать их.

Кроме того, за игнорирование повесток или отказ от прохождения ВЛК украинцам грозят новые штрафы в размере от 17000 до 25500 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанные мужчины, снятые с военного учета из-за выезда за границу сроком более 3 месяцев, должны вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК для постановки на военный учет. Это нужно сделать до 16 июня.

Ранее сообщалось, что на портале Дія запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.

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