Мужчины, снятые с военного учета в связи с выездом за границу, обязаны прибыть в ТЦК до 16 июня: в чем причина

Военнообязанные мужчины, снятые с военного учета из-за выезда за границу сроком более 3 месяцев, должны лично вернуться в Украину и прийти в ТЦК для постановки на военный учет. Это нужно сделать до 16 июня.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 16 мая 2024 г. №563, которым внесены изменения в Порядок организации и ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Таким образом, у мужчин есть 30 дней для личной явки в ТЦК.

Следовательно, мужчины, которых сняли с военного учета из-за выезда за границу на срок более 3 месяцев, должны до 16 июня лично вернуться в Украину, посетить ТЦК и стать на военный учет.

Также предусмотрено, что находящиеся за рубежом мужчины подлежат военному учету на тех же основах, что и мужчины в Украине.

В то же время, теперь те, кто будет выезжать за границу, сниматься с учета уже не будут.

Сообщения от ТЦК будут передавать консульства, которые также будут способствовать возвращению мужчин из-за границы. Кроме того, зарубежные дипломатические учреждения будут информировать призывников в возрасте от 18 до 25 лет, состоящих на постоянном или временном консульском учете.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины утвердил новую форму военного билета. В нем будут содержаться личные данные военнообязанного, заключение ВЛК, информация о наличии отсрочки или бронирования, а также не является ли гражданин "уклонистом".

Ранее сообщалось, что согласно недавнему опросу, около 6,5 млн украинцев сейчас находятся за границей. При этом около половины (44%) беженцев не следят за новостями из Украины. Также половина опрошенных сказали, что не рассчитывают на возвращение домой в ближайшее время.

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