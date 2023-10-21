Мобилизация в Украине: может ли быть призван мужчина с погашенной судимостью

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается всеобщая мобилизация. Однако даже сейчас некоторых военнообязанных не могут мобилизовать.

Речь идет о лицах, осужденных за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. О том, может ли быть призван мужчина с погашенной судимостью, рассказал адвокат Андрей Карпенко.

По словам юриста, согласно статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины – в Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины, военнообязанных и резервистов Службы внешней разведки Украины (в соответствующем подразделении Службы внешней разведки Украины) подлежат граждане Украины, ранее осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

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"Но по статье 89 Уголовного кодекса Украины, не имеющими судимости признаются лица, осужденные к лишению свободы или основному наказанию в виде штрафа за тяжкое преступление, если они в течение шести лет со дня отбытия наказания (основного и дополнительного) не совершат нового уголовного правонарушения", – подчеркнул Карпенко.

Он добавил, что если судимость погашена, то такой мужчина признан лицом, не имеющим судимости.

"Это значит, что он не имеет права на отсрочку от мобилизации и на пересечение границы. А также не может быть исключен из военного учета", – резюмировал юрист.

Как сообщал OBOZ.UA, лиц с инвалидностью также могут мобилизовать в армию во время военного положения. Таким гражданам следует зарегистрироваться в военкомате и пройти ВЛК. Если лицо признают ограниченно пригодным, то во время военного положения его могут отправить служить в тылу.

С 1 октября 2023 года в Украине обязали стать женщин-медиков на военный учет. Речь идет, в частности, и о фармацевтах.

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