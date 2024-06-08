Мобилизация в Украине: нужно ли обновлять данные в ТЦК тем, кого сняли с военного учета

В Украине с 18 мая 2024 года вступили в силу новые правила мобилизации. Так, согласно закону №10449, мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные.

Однако есть категории мужчин призывного возраста, которые по состоянию здоровья были признаны полностью непригодными к военной службе и исключены из военного учета. Юрист Галина Токмач на платформе B2Bconsult рассказала, нужно ли им обновлять данные в ТЦК.

Она пояснила, что если лицо было исключено из военного учета военнообязанных по решению ВЛК "Непригодны к военной службе с исключением из военного учета", то он уже не имеет статуса военнообязанного. Соответственно, на нее не распространяются законы о мобилизационной подготовке и мобилизации, правилах военного учета, в том числе об обновлении персональных данных, и она не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

Следовательно, лицо, исключенное из военного учета по решению ВЛК, не должно состоять на военном учете в ТЦК и, соответственно, не должно обновлять персональные данные.

Юристка рекомендовала направить в ТЦК письменный запрос, в частности адвокатский, относительно включения (невключения) в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, а также информации о себе, внесенной в Реестр.

"Фактически ТЦК должен ответить, что в Реестре отсутствуют сведения относительно вас. Поскольку в соответствии с частью второй статьи 13 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" сведения о гражданах Украины, не являющиеся призывниками, военнообязанными и резервистами, уничтожаются субъектами Реестра в соответствии с Порядком ведения Реестра, утвержденным держателем Реестра", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал разъяснения по поводу того, за какие нарушения военного учета украинцев могут объявлять в розыск. Соответствующий статус в реестре "Оберег" военнообязанные украинцы могут получить за нарушение правил военного учета. Если в приложении "Резерв+" появится эта надпись, можно обратиться в службу поддержки или посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Напомним, что военнообязанные мужчины, снятые с военного учета из-за выезда за границу сроком более 3 месяцев, должны вернуться в Украину и лично прийти в ТЦК для постановки на военный учет. Это нужно сделать до 16 июня.

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