За какие нарушения военного учета украинцев могут объявлять в розыск: разъяснение

Статус "в розыске" в реестре "Оберег" военнообязанные украинцы могут получить за нарушение правила воинского учета. Если в приложении "Резерв+" появилась эта надпись, можно обратиться в службу поддержки или посетить Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

На запрос СМИ Министерство обороны Украины объяснило, в каких случаях у человека может быть статус "в розыске". Пресс-служба привела примеры, когда гражданин:

– не стал на воинский учет после достижения соответствующего возраста;

– был снят с учета, но не оформился обратно на военный учет в указанный срок;

– был исключен с учета, но после 18 мая получил обязанность встать на военный учет и не сделал этого;

– не уведомил ТЦК и СП о смене места жительства;

– получил повестку, но не явился в указанную дату и время (за исключением уважительных причин);

– был направлен на военно-врачебную комиссию, но не прошел ее или после прохождения не явился повторно в ТЦК и СП;

– получил "боевую" повестку о призыве на службу во время мобилизации после обновления данных и ВВК, но не пришел в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин;

– женщина с медицинским или фармацевтическим образованием не стала на учет.

Также в МО не исключили вероятность ошибки из-за человеческого фактора. Для исправления подобной ситуации в ведомстве посоветовали обратиться в ТЦК и СП.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Для получения отсрочки от мобилизации военнообязанные должны обращаться с заявлениями в специальную комиссию при районных (городских) ТЦК и СП. Принятие решения может занять до семи дней со дня поступления.

– Кто входит в состав указанной комиссии и кто ее возглавляет, читайте в нашем материале по ссылке.

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