За какие нарушения военного учета украинцев могут объявлять в розыск: разъяснение
Статус "в розыске" в реестре "Оберег" военнообязанные украинцы могут получить за нарушение правила воинского учета. Если в приложении "Резерв+" появилась эта надпись, можно обратиться в службу поддержки или посетить Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
На запрос СМИ Министерство обороны Украины объяснило, в каких случаях у человека может быть статус "в розыске". Пресс-служба привела примеры, когда гражданин:
– не стал на воинский учет после достижения соответствующего возраста;
– был снят с учета, но не оформился обратно на военный учет в указанный срок;
– был исключен с учета, но после 18 мая получил обязанность встать на военный учет и не сделал этого;
– не уведомил ТЦК и СП о смене места жительства;
– получил повестку, но не явился в указанную дату и время (за исключением уважительных причин);
– был направлен на военно-врачебную комиссию, но не прошел ее или после прохождения не явился повторно в ТЦК и СП;
– получил "боевую" повестку о призыве на службу во время мобилизации после обновления данных и ВВК, но не пришел в ТЦК в указанную дату и время без уважительных причин;
– женщина с медицинским или фармацевтическим образованием не стала на учет.
Также в МО не исключили вероятность ошибки из-за человеческого фактора. Для исправления подобной ситуации в ведомстве посоветовали обратиться в ТЦК и СП.
Как ранее сообщал OBOZ.UA:
– Для получения отсрочки от мобилизации военнообязанные должны обращаться с заявлениями в специальную комиссию при районных (городских) ТЦК и СП. Принятие решения может занять до семи дней со дня поступления.
– Кто входит в состав указанной комиссии и кто ее возглавляет, читайте в нашем материале по ссылке.
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