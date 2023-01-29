Мобилизация в Украине: появилось разъяснение, будут ли новые волны

Мобилизация в Украине на данный момент продолжается, но никаких "волн" нет. Кроме того, объемы мобилизации в разы снизились.

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Об этом рассказал начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных cил Украины полковник Роман Горбач во время брифинга. "Мобилизация действительно идет, но она была и вчера, и позавчера. И началась она еще 24 февраля прошлого года", – объяснил он.

Горбач добавил, что сейчас ВСУ нужны специалисты на новые образцы техники, а также для восполнения потерь. Прежде всего мобилизуют личный состав по конкретным учетно-военным специальностям.

Военнообязанные без опыта службы призываются только в учебные центы для подготовки. Только после этого они прибывают на службу в воинскую часть. Те, у кого есть определенный опыт, а затем небольшой перерыв после службы, могут сразу ехать в воинские части.

По словам Горбача, в начале мобилизации очереди добровольцев были большими и территориальные центры не справлялись. Но сейчас объемы мобилизации в разы снизились.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января Кабинет министров Украины утвердил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения.

Напомним, по словам юристов, за отказ от повестки не могут задерживать и составлять протокол, поскольку это не является правонарушением.