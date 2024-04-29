Мобилизация в Украине с 1 мая: кто должен явиться в ТЦК и какое наказание грозит уклонистам

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу. Новый законопроект о мобилизации вступит в силу уже 18 мая, однако до этого числа граждане призывного возраста должны самостоятельно явиться в территориальные центры комплектования.

Стоит отметить, что прибыть в ТЦК необходимо мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет даже без получения повестки. OBOZ.UA выяснял, что измениться в процессе мобилизации после вступления в силу законопроекта №10449.

С 1 мая граждане призывного возраста обязаны прийти в ТЦК без повестки. Это необходимо для сверки своих военно-учетных данных, прохождения военно-врачебной комиссии, подтверждения права на отсрочку и для других целей. Примечательно, что без разрешения ТЦК мужчины призывного возраста не имеют права менять место жительства во время военного положения.

После вступления в силу законопроекта о мобилизации №10449, у мужчин с 18 до 60 лет будет 60 дней для того, чтобы явиться в ТЦК. Это необходимо сделать, чтобы уточнить место проживания, электронную почту, номер телефона и другие персональные данные. Однако это можно сделать без посещения военкомат – в ближайшем центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет призывника.

Также в законопроекте №10449 обозначены меры наказания за уклонение от мобилизации. В частности, уклонистов смогут вносить в Единый реестр должников.

Если человек призывного возраста не явился в ТЦК, его могут привлечь к административной ответственности, а сотрудники полиции смогут задержать нарушителя и доставить в ТЦК. При чем если этого не удалось сделать в течение 15 дней после соответствующего обращения ТЦК в Нацполицию, то в течение еще 5 дней нарушителю должно быть направлено формальное требование выполнить упомянутые выше обязанности и явиться в военкомат добровольно.

Также в законодательстве обозначена уголовная ответственность за уклонение от военной службы во время мобилизации. Согласно статье 336 Уголовного кодекса, подобное преступление влечет лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, ограничить уклониста в пользовании транспортным средством можно будет после суда. Кроме того, наличие более чем одного авто позволяет изымать машину на нужды Сил обороны – и это касается всех граждан Украины, а не только военнообязанных.

Ранее сообщалось, что в Украине работает реестр "Оберіг", цель которого – вести воинские учет в электронном режиме. Система собирает информацию о военнообязанных включая контактные, персональные данные, в частности о семейном положении, образовании, родителях и не только.

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