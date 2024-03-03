Мобилизируют ли в Украине ограниченно пригодных: начальник ТЦК объяснил ситуацию
В Украине военнообязанные, которых военно-врачебная комиссия признала "ограниченно пригодными" к службе в военное положение, могут быт мобилизованы. Однако служить они могут не везде.
Начальник Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков в интервью "Кременчугскому Телеграфу" объяснил ситуацию. "Они направляются в подразделения тыловые, как правило", – сказал подполковник.
"Таких должностей не очень много, поэтому ограниченно пригодные, которые есть у нас, они не все мобилизованы", – добавил Волков.
"Однако подчеркиваю: он пригоден [к прохождению службы] – просто с ограничениями. Чтобы люди не путали это... Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте", – объяснил начальник ТЦК и СП.
Добавим: приказ Министерства обороны Украины №402 говорит о том, что ограниченно пригодные в военное время не могут служить в:
– десантных войсках;
– плавсоставе флота;
– морской пехоте;
– спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).
Указанная категория может служить в:
– частях или подразделениях обеспечения;
– военкоматах (ТЦК и СП);
– учреждениях, организациях, учебных заведениях.
ВВК в своем постановлении о частичной пригодности военнообязанного должна указать виды службы и работы, которые противопоказаны конкретному человеку.
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