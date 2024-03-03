Мобилизируют ли в Украине ограниченно пригодных: начальник ТЦК объяснил ситуацию

В Украине военнообязанные, которых военно-врачебная комиссия признала "ограниченно пригодными" к службе в военное положение, могут быт мобилизованы. Однако служить они могут не везде.

Начальник Кременчугского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Мирослав Волков в интервью "Кременчугскому Телеграфу" объяснил ситуацию. "Они направляются в подразделения тыловые, как правило", – сказал подполковник.

"Таких должностей не очень много, поэтому ограниченно пригодные, которые есть у нас, они не все мобилизованы", – добавил Волков.

"Однако подчеркиваю: он пригоден [к прохождению службы] – просто с ограничениями. Чтобы люди не путали это... Такой военнообязанный может быть мобилизован, если в какой-то воинской части есть потребность в таком специалисте", – объяснил начальник ТЦК и СП.

Добавим: приказ Министерства обороны Украины №402 говорит о том, что ограниченно пригодные в военное время не могут служить в:

– десантных войсках;

– плавсоставе флота;

– морской пехоте;

– спецсооружениях (за исключением подразделений обеспечения).

Указанная категория может служить в:

– частях или подразделениях обеспечения;

– военкоматах (ТЦК и СП);

– учреждениях, организациях, учебных заведениях.

ВВК в своем постановлении о частичной пригодности военнообязанного должна указать виды службы и работы, которые противопоказаны конкретному человеку.

Как писал OBOZ.UA, ранее адвокат объяснил, как сообщить о неявке в ТЦК и СП по уважительным причинам, чтобы избежать проблем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!