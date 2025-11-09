Мобилизованных сразу же бросают на фронт? Инструктор 'Гарри' опроверг популярные мифы об армии

Большинство мобилизованных приходят в армию почти без подготовки, поэтому их обучение фактически начинается с азов, с нуля. Чтобы человек перестал быть "нулевым", нужно примерно три месяца: базовая подготовка, профессиональная подготовка и адаптация. Распространенный страх о том, что мобилизованных якобы сразу отправляют на фронт, не соответствует реальности. После ТЦК человек едет в учебный центр, где проведет, обучаясь, еще 51 день. Далее могут быть профессиональные курсы, а после возвращения в подразделение – ориентировочно две недели слаживания. Только после этого военные едут на выполнение боевых задач.

Самые большие психологические проблемы мобилизованных – неготовность принимать решения и неумение коммуницировать с побратимами и командирами. Первый боевой опыт априори является стрессом для любого человека, но гораздо легче справиться с волнением, если полагаться на поддержку всего подразделения.

Подготовка бойцов за рубежом в западных учебных центрах имеет свои преимущества благодаря прекрасному материальному обеспечению, а также системному подходу. В то же время их главный недостаток заключается в том, что они фактически обучают действовать в условиях войны в Афганистане. Опыта современной войны у них нет. Его имеют только украинские военные.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал инструктор группы инструкторов 157-й ОМБр старший сержант Игорь Сидорец (позывной "Гарри").

– Как вы оцениваете общее состояние подготовки людей, которые приходят к вам?

– Большинство людей приходит с почти нулевой подготовкой. В частности, если мы говорим о людях старше 35 лет, то среди них редко встретишь тех, кто вообще когда-то проходил какие-то курсы. Разве что кроме тех, кто служил еще в советское время. Среди младших есть те, кто прошли курсы тактической медицины, побывали в тирах, постреляли, поэтому они имеют хотя бы какое-то базовое понимание.

Но на самом деле, если оценивать уровень подготовки в целом, то, к сожалению, люди приходят в армию почти неподготовленными. Поэтому приходится начинать с начала, то есть с нуля, с азов, и работать, работать, работать.

– Итак, подготовка требует много времени. Как долго она длится на практике? Какое среднее количество дней, недель, месяцев для того, чтобы человек уже не был "нулевым"?

– Здесь все зависит от нескольких факторов. Не только от инструктора, но и от самого человека. В первую очередь от того, насколько быстро он будет учиться, насколько он хочет учиться и так далее. Мы имеем многоуровневую систему подготовки как рядового, так и сержантского состава. Имеет значение также качество обучения в учебных центрах. Как правило, подготовка тех, кто побывал за рубежом, лучше.

В среднем человеку нужно пройти базовую подготовку, профессиональную подготовку плюс адаптацию. То есть около трех месяцев нужно для того, чтобы получить какие-то знания, умения, навыки для того, чтобы начать нормально выполнять какие-то задачи. А далее уже все приобретается с опытом, с улучшением навыков, совершенствованием их во время выполнения задач.

– Очень распространенный страх всех мобилизованных, что их отправят на фронт, на передовую неподготовленными. Можете ли вы развенчать эти мифы?

– Еще после начала полномасштабного вторжения я слышал утверждение, что, мол, привезли из военкоматов на фронт, все пропало. Сейчас мы имеем многоуровневую подготовку военнослужащих как рядового, так и сержантского состава.

Что это означает? Что человек после ТЦК попадает сразу в учебный центр. Его не везут на передовую, не везут в бригаду или могут привезти в бригаду, из которой он поедет на базовую общевойсковую подготовку. Это 51 день: 45 учебных дней и 6 выходных. Почему именно так? Потому что без базовой общевойсковой подготовки человека не могут ввести в боевой и численный состав сил и средств и допустить к выполнению боевых задач. Это противозаконно.

Далее могут быть решения командиров. Если бригада имеет время и возможность, то людей отправляют на профессиональную подготовку. Количество дней зависит от направления самой подготовки. Есть еще и такое понятие, как адаптация. Когда военнослужащий возвращается к себе в подразделение, подразделение выходит в зону выполнения задач и там в течение двух недель происходит слаживание, адаптация.

Таким образом, люди сразу же на передовую не едут. Они едут на БОВП, на профессиональную подготовку, проходят адаптацию и только после этого идут выполнять какие-то задачи.

– Где человек, как правило, получает первый боевой опыт? На передовой или не обязательно?

– Не обязательно. Раньше были люди, которые приходили с боевым опытом, еще во времена АТО. Возможно, кто-то даже из Афганистана. Где человек может приобрести боевой опыт? В зоне выполнения боевых задач.

Те, кто в 2022 году были добровольцами, могут прийти сейчас просто базовыми солдатами, но они уже могут иметь боевой опыт. Те, кто участвовал в АТО, – также. Поэтому я бы сказал, что боевой опыт – это больше о понимании, как действовать в той или иной критической ситуации. Когда человек уже имеет боевой опыт, он знает, как действовать. Когда человек боевого опыта не имеет, он всего боится.

– Какие личные или профессиональные качества человека действительно важны или могут пригодиться и во время обучения, и во время выполнения боевых задач? Например, важно ли умение концентрироваться, отделять главное от второстепенного и так далее? Возможно, люди, у которых есть определенный профессиональный опыт, лучше адаптируются к условиям войны?

– Давайте начнем с профессий. Что делают нормальные, адекватные командиры? Когда приходит боец, они с ним общаются. Пообщавшись с человеком, они узнают, чем занимался военнослужащий. Если это автомеханик, то логично, что человеку лучше занять должность слесаря или автомеханика в армии, потому что это принесет больше пользы именно там. Если человек был поваром, то лучше идти на кухню.

Если говорить о личных качествах, то прежде всего это умение принимать решения. Очень много людей боятся принимать решения. Даже когда во время обучения вы ставите их на роль командира отделения, люди теряются, боятся брать на себя ответственность. И это довольно распространенная проблема.

Люди также боятся говорить, коммуницировать. За чашкой кофе или сигаретой они разговаривают обо всем на свете, но когда дело доходит до работы или учебы, все молчат. Мы всегда говорим: давайте будем развивать коммуникацию, общаться с помощью жестов и слов, но как доходит до дела, все как будто всё забывают. Это самые главные проблемы.

– Бывает ли такое, что после завершения курса человек все равно не готов или не чувствует себя уверенно? Он все равно должен идти выполнять боевые задачи?

– Неоднократно было, что люди, которые прошли все три этапа, отказывались выполнять какие-то задачи. Что происходит далее? С ними работает командир подразделения, сержанты, которые им доносят мысль о том, что подразделение работает как слаженный коллектив и этот коллектив сейчас будет выполнять определенные задачи. То есть или ты часть коллектива, или... В целом люди стараются держаться коллективов, потому что дружба, слаженность влияют очень на многое. Если одному трудно, то другие должны поддержать. Поэтому чаще всего военнослужащие сами работают с таким человеком. Объясняют: вместе идем, вместе возвращаемся.

– Вопрос о первом боевом опыте. Понятно, что с психологической точки зрения это очень трудно для любого человека. Существует ли определенная моральная подготовка?

– Нет. Я видел людей, которые всю жизнь занимались боевыми искусствами, привыкли к адреналину, стрессовым ситуациям и тому подобное. Там с ними немножко иначе. Но если мы говорим об обычных людях из гражданской жизни, которые пришли, прошли подготовку и пошли выполнять задачи, то первый день для них будет тяжелым. Многие могут пережить паническую атаку, впасть в ступор. Это невозможно предсказать, это защитная реакция организма, и каждый организм разный.

– В начале интервью вы упомянули, что к вам приходят люди, которые уже успели пройти курс тактической медицины. Насколько эти курсы отличаются от тех, которые есть у вас, стоят ли они того, чтобы их посещать?

– Вообще не отличаются. Почему? Потому что стандарт тактической медицины единый для всех подразделений в Украине, и для тех, кто проводит эти курсы. Мы работаем по системе ТСЗ (тактический уход за ранеными. – Ред.), по протоколу MARCH. Поэтому курсы не отличаются. Возможно, где-то у кого-то есть более углубленные знания, но это уже более высокий уровень. Такие люди уже идут, как правило, на боевых медиков.

Но когда люди приходят после курсов такмеда, с ними проще работать, потому что они уже могут не только показать свои навыки, но и помогать другим развивать их навыки в данном направлении. Поэтому я бы сказал, что это большое преимущество.

– Вы учились за границей. Как вы можете оценить этот опыт, уровень подготовки, который предоставляют западные партнеры Украины? Какой опыт можно нам вынести оттуда и чему мы могли бы, возможно, научить западных партнеров?

– Главное, что мы можем позаимствовать у них, – это полноценная стандартизация материального обеспечения военнослужащих. Мы этого делать не можем, потому что все держится на волонтерах. Многое достают волонтеры, и без этого наши военнослужащие просто бы не выдержали.

Что касается курсов за рубежом, то на самом деле их много, но западные военные не имеют боевого опыта, какой есть у нас. И в этом заключается главное отличие между нашими и европейскими курсами. Но у них очень хорошее обеспечение. Нам стоило бы поучиться, как следует обеспечивать войска и учебные центры материальной базой. Я шесть лет был инструктором учебного центра и могу сказать, что материальная база учебных центров на самом деле очень плохая.

Так что нужна материальная база, обеспечение, вооружение. Да, сейчас "благодаря" полномасштабному вторжению мы получили очень много различных видов оружия от партнеров и уже перевооружаемся. Мы имеем образцы, которые используем. В этом смысле это положительный для армии момент.

Но программы обучения за рубежом стандартизированы. Что это значит? Они имели определенный боевой опыт. Тот же Афганистан. И в течение длительного времени они этот опыт просто передавали по одной типовой программе. Когда мы впервые приехали туда, нам давали задания вроде тех, которые мы должны были бы выполнять где-то в Афганистане. Эти курсы просто не приспособлены к современным условиям ведения войны. И это то, в чем заключается самая большая разница между нами.

В то же время мы очень отстаем от западных курсов по уровню обеспечения. Хотя действительно, есть курсы по огневой подготовке, на которых преподают классные инструкторы, занимающиеся стрельбой на мировом уровне. Хотя это спортивная стрельба. Это очень классный опыт, чтобы его перенять, чтобы чему-то научиться. Поэтому, если есть возможность, мы всегда отправляем военнослужащих на обучение именно за границу.