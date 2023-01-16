"Мобилизуют все резервы и средства, у них заоблачные военные бюджеты": в ГУР заявили, что РФ готовится к затяжной войне
Россия готовится к долгосрочной войне. Это означает, что в Москве осознали неосуществимость плана быстрого захвата Украины и теперь Кремль рассматривает возможность прибегнуть к тактике длительной войны на истощение.
Об этом 13 января рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что план президента страны-агрессора Владимира Путина заключался в том, что "спецоперация" должна произойти быстро.
"И все силы средства противника да и в общем план так называемой "СВО" – это был план скорой войны, захват Украины. Этого не произошло", – сказал Юсов.
Представитель ГУР добавил, что в планах Кремля не было долговременной войны на истощение, но в последние месяцы в РФ возникла необходимость перейти на военные рельсы и вынудить общественность привыкнуть к тому, что "война – это надолго".
Так, теперь Москва мобилизует все резервы, на войну у нее предусмотрены "заоблачные военные бюджеты". Кроме того, скоро будет известно о других мерах экономического характера в РФ, рассказал Юсов.
"Безусловно, это то, к чему готовится Путин. У Украины же задача противоположная – именно 2023-й должен стать годом нашей победы, коренного изменения ситуации. Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ГУР, Кремль пытается создать двухмиллионную армию. Уже в ближайшее время Москва может объявить новую волну мобилизации.
Напомним также, ранее в военной разведке рассказали, почему Россия сорвала очередной обмен пленными, который был запланирован на 14 января. По словам Юсова, Кремль таким образом пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.
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