Заброшенные здания и заросшие улицы: военные, несущие службу в зоне ЧАЭС, сыграли в S.T.A.L.K.E.R. 2 на месте реальных событий. Видео

Военнослужащие 112-й отдельной бригады территориальной обороны показали видео, на котором они время от времени играют в украинскую компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Пейзажи ролевого научно-фантастического боевика, как отмечают военные, являются местом их повседневной службы.

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Об этом стало известно OBOZ.UA из видеоролика 112-й бригады ТрО. На кадрах военные показали одну из визитных карточек украинской франшизы – дворец культуры "Энергетик", расположенный в Припяти.

S.T.A.L.K.E.R. 2 в прямом эфире

В отличие от виртуальной Чернобыльской Зоны, где игроки преодолевают аномалии и ищут путь к выживанию, военные из ТрО ежедневно противостоят российской армии, выполняя задания в реальных условиях.

"Заброшенные здания, заросшие улицы и атмосфера Чернобыльской зоны давно стали визитной карточкой игры. Для украинских защитников это не виртуальный мир, а место повседневной службы", – говорят военнослужащие.

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Кроме того, во время службы бригада использует автомобили, переданные фондом MK Foundation, владельцем которого является предприниматель Максим Криппа. Как отмечают военные, автомобили помогают выполнять боевые задачи в условиях, когда скорость военных маневров имеет решающее значение.

"Транспорт помогает подразделению быстро передвигаться, доставлять необходимое снаряжение и выполнять боевые задачи в условиях, когда мобильность зачастую имеет решающее значение", – отмечают военные.

Что известно об игре

Украинский ролевой боевик от первого лица S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля вышел 20 ноября 2024 года, после почти 15-летнего перерыва.

Вначале компьютерную игру критиковали за ошибки, проблемы с оптимизацией и работой системы искусственного интеллекта A-Life. В то же время обозреватели высоко оценили атмосферу Чернобыльской Зоны Отчуждения, украинский дубляж, графику и бескомпромиссный игровой процесс. Впоследствии разработчики выпустили ряд масштабных обновлений с тысячами исправлений.

Несмотря на технические недостатки, игра продемонстрировала впечатляющие коммерческие результаты: толькоза первые два дня было продано более миллиона копий, не считая пользователей Game Pass, о чем сообщила компания-разработчик GSC Game World. Кроме того, научно-фантастический боевик имел впечатляющий старт на платформе Steam. По данным SteamDB, на момент запуска проекта в Steam одновременно играли более 113 тысяч человек, что стало одним из лучших результатов среди современных релизов.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом сюжетном дополнении игры под названием "Цена надежды", релиз которого запланирован на лето 2026 года, примет участие народный артист Украины Алексей Горбунов. Актёр, вероятно, воплотил на экране одного из ключевых персонажей франшизы – лидера группировки "Долг" генерала Воронина.

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