Модернизированный российский танк Т-80БВМ бесславно подорвался на мине в Запорожской области. Видео

Украинские военные показали уничтожение нового российского танка Т-80БВМ на фронте. Вражеская техника наехала на мину.

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Это произошло в Запорожской области. Соответствующее видео в понедельник, 5 февраля, опубликовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Ролик снял дрон одного из подразделений Сил обороны Украины. Аэроразведчики наблюдали, как танк двигался на открытой местности. В этом районе велись активные боевые действия, поскольку на земле видно много воронок от взрывов.

Недалеко от танка можно заметить четырех человек. В какой-то момент прогремел сильный взрыв. После "бавовны" над российским танком поднялся дым.

Telegram-канал уточнил, что на мине бесславно подорвался вражеский Т-80БВМ образца 2023 года. Он разработан и производится Омским заводом транспортного машиностроения. Является глубокой модернизацией танка Т-80БВ.

Как писал OBOZ.UA:

– 4 февраля 2024 года Силы обороны Украины ликвидировали 810 российских оккупантов, а с начала полномасштабной войны – 389 560 военнослужащих страны-агрессора.

– Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 5 февраля (по состоянию на 18:00) на линии фронта произошло 105 боевых столкновений.

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