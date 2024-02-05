Враг активизировался по всем направлениям: в течение суток произошло 105 боевых столкновений – Генштаб

В течение суток на линии фронта произошло 105 боевых столкновений. Отмечается, что, несмотря на значительные потери, россияне не отказываются от планов по полной оккупации Украины, игнорируют законы и обычаи войны.

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 5 февраля. Враг активизировался по всем направлениям.

"Российская оккупационная армия использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники", – подчеркнули в Генштабе.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток враг нанес 7 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Хреновка, Архиповка, Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Толстодубово, Волковка, Волфино, Могрица, Грабовское, Пономаренки Сумской области; Ветеринарное, Нестерное, Комиссарово Харьковской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 8 атак у Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Степная Новоселовка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 15 атак неподалеку от Белогоровки Луганской области и Ямполевки, Тернов, Торского, Григорьевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 24 атаки в районе Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку от Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ласточкино Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Очеретино, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 24 раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка. На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки вблизи Работино Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись 20 населенным пунктам, среди них Чаривное, Малые Щербаки, Степное, Лобковое, Пятихатки, Степногорск, Плавни Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

В течение суток были предприняты две безуспешные попытки штурма позиций наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Херсон и Очаков Николаевской области. В течение дня подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кременной в Луганской области оккупанты расстреляли целую семью местных жителей. Один из подозреваемых в убийстве уже задержан, двое еще разыскиваются.

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