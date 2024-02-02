В оккупированной Кременной российские солдаты убили семью: что известно о погибших

В оккупированной Кременной Луганской области российские военные расстреляли целую семью местных жителей. Одного из подозреваемых в убийстве уже задержали, двоих еще ищут.

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Убили всех троих

О том, что в оккупированной Кременной российские военные совершили очередное преступление против мирных жителей, сообщил российский Telegram канал ASTRA. По его данным, погибла 60-летняя Наталья Бурлуцкая, ее 37-летняя дочь Алла Бурлуцкая и 42-летний супруг Аллы Андрей Рубан.

В убийстве семьи подозревают 33-летнего Фидана Хаерзаманова, 39-летнего Азамата Гареева и 30-летнего Игоря Дмитриева.

Один из подозреваемых в убийстве, 33-летний Фидан Хаерзаманов (позывной "Башкир"), уже задержан. Он уроженец Саратова. Судя по его страничке в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", у него есть дочь. Сам он имел проблемы с законом.

Еще двоих подозреваемых в убийстве ищут.

Конфликтов с оккупантами у них никогда не было

Кременная находится под оккупацией. Многие жители оттуда уже давно выехали. А связи с городом нет – россияне уничтожают вышки, чтобы оставшиеся жители не могли связываться с родственниками на подконтрольной Украине территории.

В пабликах пишут, что сейчас оккупанты устанавливают стационарные телефоны, на них с Украины не дозвонишься, а прослушивать их легче.

Местные жители очень запуганы или же поддерживают оккупантов, поэтому отвечать на вопросы и делиться информацией не хотят.

Как рассказала одна из жительниц города, которая выехала оттуда, эта семья была очень простая, люди немного выпивали, но ни с кем никогда не конфликтовали. Разве что между собой могли ссориться.

"Андрей работал там, где можно было подзаработать. Потому что с работой в Кременной всегда было тяжело. А так работали на своем огороде, выращивали овощи, заготавливали на зиму. Никогда не были жадными, всегда делились со знакомыми, соседями. Им тоже что-то приносили люди", – рассказывает знакомая.

Семья не покидала свой дом. Сначала они даже не понимали, что все это так серьезно и надолго. А потом ехать было уже поздно. Да и вряд ли они представляли себе жизнь без своего дома, в другом месте, без своего хозяйства.

Поэтому жили тут. Говорят, что никаких конфликтов у них с оккупантами не было.

Даже родственники семьи не знают толком, что там могло произойти, что всех убили. Говорят, единственная, кто остался, – 18-летняя дочь Аллы. Но где она, никто не знает. На наши сообщения девушка тоже не ответила.

К сожалению, это не первый случай, когда на оккупированных территориях российские военные убивают целые семьи украинцев. Так, в октябре 2023 года в оккупированной Волновахе россияне расстреляли семью из 9 человек, которые спали. Среди погибших – двое детей.