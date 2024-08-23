Моди заверил, что Индия никогда не поддержит компромиссы по украинским территориям, – Ермак

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели около трехчасовых переговоров в Киеве. Главной темой встречи стала война, которую в нашей стране начала Россия.

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Моди заверил, что Индия никогда не поддержит компромиссы в отношении украинских территорий. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очень важно было то, что было несколько раз также отмечено премьер-министром Моди о том, что никогда Индия не поддерживает какую-либо инициативу, которая будет связана с неуважением или с какими-то компромиссами относительно территориальной целостности Украины для того, чтобы окончить эту войну. Это было очень важно", – сказал он.

Кроме того, на переговорах обсуждались перспективы развития инициативы президента Зеленского по формуле мира.

По словам Ермака, Моди отметил, что Индия уже принимала участие в предыдущих мероприятиях, связанных с мирными инициативами, включая первый инаугурационный саммит мира, и будет продолжать поддерживать эти форматы.

"И этот процесс будет продолжен, Индия будет принимать участие, Индия готова и будет присоединяться, и будет принимать участие, поддерживать эти форматы и действительно хочет внести свой вклад для того, чтобы в Украину пришел справедливый мир", – сказал он.

Следует отметить, что Индия выступает за дипломатическое решение войны между Россией и Украиной и готова активно содействовать достижению мира. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о желании своей страны помочь в установлении стабильности в регионе.

Напомним, в Киев 23 августа в День флага Украины прибыл с первым официальным визитом премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, разговор лицом к лицу между ними длился около 2 часов.

В преддверии визита Моди OBOZ.UA проанализировал предпосылки и возможные последствия этого события. Также мы писали о возможных целях, которые стремится достичь в процессе переговоров каждая из сторон.